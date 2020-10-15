Sağlık Bakanlığı açıkladı! İşte koronavirüs vakalarında artış yaşanan iller!
Dünyayı kasıp kavuran yeni tip koronavirüs şu ana kadar 40 milyonu aşkın kişiye bulaştı. Koronavirüs vakaları Türkiye'de de yeniden artış gösterdi. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca dün yapılan Bilim Kurulu toplantısının ardından önemli açıklamalarda bulundu. Koca, koronavirüs vakalarında artış yaşanan illeri açıkladı. İşte il il koronavirüs yoğunluk haritası!
15.10.2020 09:13
- Son Güncelleme: 15.10.2020 09:13
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