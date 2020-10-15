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Sağlık Bakanlığı açıkladı! İşte koronavirüs vakalarında artış yaşanan iller!

Dünyayı kasıp kavuran yeni tip koronavirüs şu ana kadar 40 milyonu aşkın kişiye bulaştı. Koronavirüs vakaları Türkiye'de de yeniden artış gösterdi. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca dün yapılan Bilim Kurulu toplantısının ardından önemli açıklamalarda bulundu. Koca, koronavirüs vakalarında artış yaşanan illeri açıkladı. İşte il il koronavirüs yoğunluk haritası!

15.10.2020 09:13 - Son Güncelleme: 15.10.2020 09:13
Sağlık Bakanlığı açıkladı! İşte koronavirüs vakalarında artış yaşanan iller!

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Bilim Kurulu toplantısı sonrası önemli açıklamalarda bulundu.

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Sağlık Bakanlığı açıkladı! İşte koronavirüs vakalarında artış yaşanan iller!

Saha taramasının 15 Ekim'de yeniden başlayacağını söyleyen Koca, "Bugüne kadar hava yoluyla yurt dışına gidenlere yaptığımız test sayısı 490 bin 480'dir. Bu taramalarda 1226 kişide test pozitif çıkmıştır." dedi.

Sağlık Bakanlığı açıkladı! İşte koronavirüs vakalarında artış yaşanan iller!

İŞTE GÜNLÜK KORONAVİRÜS TABLOSU
Güncel verilere göre, son 24 saatte 115 bin 328 Kovid-19 testi yapıldı, 1671 kişiye hastalık tanısı konuldu. Son 24 saatte 57 kişi Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybetti, 1396 kişi iyileşti. Böylece Kovid-19 tedavisi tamamlananların sayısı 298 bin 368'e çıktı.

Sağlık Bakanlığı açıkladı! İşte koronavirüs vakalarında artış yaşanan iller!

İSTANBUL
Bakan Koca illerdeki vaka sayılarında son durumu paylaştı;

İstanbul'da son 1 ayda %50 artış

Sağlık Bakanlığı açıkladı! İşte koronavirüs vakalarında artış yaşanan iller!

ANKARA
Son 1 ayda %60 azalış, son 3 günde %4 artış

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