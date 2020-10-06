Galata Kulesi yeni yüzüyle hizmete açıldı

NELER YAPILDI?

İstanbul'un en tarihi ve en yüksek yapılarından biri olan Galata Kulesi, ilk inşa sürecinin başladığı MS. 507'den günümüze kadarki süreçte birçok tahribat yaşamış ve tekrar tekrar onarılarak hayata kavuşturuldu.. II. Mahmut döneminde onarılan kulenin 32.35 kotu üzerinde yer alan ahşap konstrüksiyonun çürümüş olduğu, beden duvarları ve açıklık kemerlerinde çatlaklar oluştuğu ve tehlike arz ettiği 1962-63 yıllarında tespit edildi.