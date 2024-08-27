Bir asır sonra gün yüzüne çıkıyor! Osmanlı top mevzileri tarihin akışını değiştirdi...

Çanakkale 'de tarihin akışını değiştiren Osmanlı top mevzilerinin gün yüzüne çıkarılması için çalışmalar başladı...

Kültür ve Turizm Bakanlığı Çanakkale Savaşları ve Gelibolu Tarihi Alan Başkanlığınca başlatılan "Top Mevzileri Restorasyonu ve Çevre Düzenleme Projesi" kapsamında Seddülbahir köyü yakınlarındaki Osmanlı top mevzileri gün yüzüne çıkarıldı.

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AÇIK HAVA MÜZESİNE DÖNÜŞÜYOR

Geçtiğimiz yıl başlanan proje kapsamında Tarihi Alan'nın açık hava müzesine dönüştürülmesi amacıyla Şehitler Abidesi'nde 2, Ertuğrul Koyu'nda 2, Küçükanafarta'da 2, Seddülbahir köyü ve çevresinde ise 9 olmak üzere toplam 15 top mevziinin restorasyon ve çevre düzenlemesi yapılarak ziyarete açılması planlandı.