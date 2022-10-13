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HAVA DURUMU | Meteoroloji'den Marmara için yağış uyarısı! Yoğun geliyor! İstanbul'da hava nasıl olacak?

Hava nasıl olacak? sorusu Ekim aylarının sonlarına yaklaşırken plan yapmadan önce en çok araştırılanlar arasında yer alıyor. Hafta başından bu yana rüzgarlı ve bulutlu hava hakim olurken Meteoroloji'den yeni bir uyarı geldi. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan son uyarıda Marmara bölgesini yoğun yağışın beklediği ifade edildi. Peki İstanbul'da hava nasıl olacak? İşte il il hava durumu

13.10.2022 16:15 - Son Güncelleme: 13.10.2022 16:18
HAVA DURUMU | Meteoroloji’den Marmara için yağış uyarısı! Yoğun geliyor! İstanbul’da hava nasıl olacak?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü 14 - 20 Ekim haftasının 7 günlük hava durumu raporunu yayınladı.

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HAVA DURUMU | Meteoroloji’den Marmara için yağış uyarısı! Yoğun geliyor! İstanbul’da hava nasıl olacak?

Sosyal medyadan paylaşılan raporda, "Mevsim normalleri civarında seyreden hava sıcaklıklarının cuma gününden itibaren azalarak iç ve batı kesimlerde yer yer mevsim normallerinin altına düşeceği tahmin ediliyor." denildi.

HAVA DURUMU | Meteoroloji’den Marmara için yağış uyarısı! Yoğun geliyor! İstanbul’da hava nasıl olacak?

CUMA GÜNÜ YAĞIŞLAR GERİ DÖNÜYOR

7 günlük haritaya göre cuma günü yağışlı hava geri dönüyor. 14 Ekim cuma günü iç kesimler hariç yurdun büyük bölümünde yağış var. Bu yağışlar Akdeniz Bölgesi'nde kuvvetli şekilde görülecek.

HAVA DURUMU | Meteoroloji’den Marmara için yağış uyarısı! Yoğun geliyor! İstanbul’da hava nasıl olacak?

Meteoroloji'nin haritasına göre; hafta sonu yurdun büyük bölümünde yağış bekleniyor. Cumartesi ve Pazar günü yağışla birlikte Marmara Bölgesi'nde fırtına da etkili olacak.

HAVA DURUMU | Meteoroloji’den Marmara için yağış uyarısı! Yoğun geliyor! İstanbul’da hava nasıl olacak?

SICAKLIKLAR DÜŞÜYOR

Yer yer kuvvetli yağışlarında görüleceği yurdumuzda hava sıcaklıklarının mevsim normalleri altına düşeceği belirtiliyor.

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