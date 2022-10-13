HAVA DURUMU | Meteoroloji'den Marmara için yağış uyarısı! Yoğun geliyor! İstanbul'da hava nasıl olacak?
Hava nasıl olacak? sorusu Ekim aylarının sonlarına yaklaşırken plan yapmadan önce en çok araştırılanlar arasında yer alıyor. Hafta başından bu yana rüzgarlı ve bulutlu hava hakim olurken Meteoroloji'den yeni bir uyarı geldi. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan son uyarıda Marmara bölgesini yoğun yağışın beklediği ifade edildi. Peki İstanbul'da hava nasıl olacak? İşte il il hava durumu
13.10.2022 16:15 - Son Güncelleme: 13.10.2022 16:18
Meteoroloji'nin haritasına göre; hafta sonu yurdun büyük bölümünde yağış bekleniyor. Cumartesi ve Pazar günü yağışla birlikte Marmara Bölgesi'nde fırtına da etkili olacak.