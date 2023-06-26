Atama kararları Resmi Gazete'de yayımlandı! Emniyet Genel Müdürlüğüne, Eskişehir Valisi Erol Ayyıldız atandı
Son dakika: Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan atama kararına göre Emniyet Genel Müdürlüğüne (EGM), Eskişehir Valisi Erol Ayyıldız atandı. İşte isim isim tüm atamlar...
Son dakika haberleri.. Resmi Gazete'de atama kararları yayımlandı. Emniyet Müdürlüğü'ne Erol Ayyıldız atandı. Öte yandan Hatay Valiliğine, Mustafa Masatlı, Gaziantep Valiliğine Kemal Çeber, Adıyaman Valiliğine Osman Varol atandı.
İstanbul Valisi Ali Yerlikaya'nın İçişleri Bakanı olarak görevlendirilmesinin ardından Emniyet Genel Müdürü de değişti. Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş'ın İçişleri Bakan Yardımcılığını görevine atanmasının ardından Emniyet Genel Müdürlüğü'ne gelen isim Eskişehir Valisi olarak görev yapan Erol Ayyıldız oldu.
EMNİYET GENEL MÜDÜRÜ EROL AYYILDIZ KİMDİR?
1966 yılında Giresun'un Piraziz İlçesinde doğdu. 1987 yılında Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesinden mezun olmuştur. 1989 yılında Ordu Valiliğinde Kaymakam Adayı olarak göreve başlamıştır.
Evli, 2 kız ve 1 erkek çocuk babasıdır.
Mesleki Kariyeri
1992 - 2020 yılları arasında sırası ile;
1992 - 1993 Ordu – Ulubey Kaymakamı,
1993 - 1995 Kahramanmaraş – Ekinözü Kaymakamı,
1995 - 1998 Nevşehir - Kozaklı Kaymakamı,
2000 - 2003 Bitlis Vali Yardımcısı,
2003 - 2006 Rize Çayeli Kaymakamı,
2006 - 2010 Mahalli İdareler Genel Müdürlüğü Daire Başkanı,
2010 - 2011 Mahalli İdareler Genel Müdür Yardımcısı,
2011 - 2013 Zonguldak Valisi,
2013 - 2016 Aydın Valisi,
2016 - 2020 İzmir Valisi olarak görev yapmıştır.
10 Haziran 2020 tarih ve 31151 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan, 9 Haziran 2020 tarih ve 2020/274 Sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile Eskişehir Valiliği görevine atanarak 18/06/2020 tarihinde ilimizdeki görevine başlamıştır.
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HATAY VALİSİ MUSTAFA MASATLI KİMDİR?
26.11.1969' da Sungurlu' da doğdu. İlk, Orta ve Lise öğrenimini Ankara ve Sungurlu' da tamamladı. İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Kamu Yönetimi Bölümünü bitirdi. Cumhuriyet Üniversitesi Yönetim ve Çalışma Sosyolojisi Ana Bilim Dalında Yüksek Lisans yaptı. Mülki İdare Mesleğine 1994 yılında Tokat Kaymakam Adayı olarak başladı. 8 ay süre ile İngiltere'de bulundu. Küre (Kastamonu) ve Yapraklı (Çankırı) Kaymakam Vekili olarak çalıştı. Ulaş (Sivas), Bahçesaray (Van), Demre (Antalya), Alaçam (Samsun), Gerede (Bolu) Kaymakamlıkları, Tekirdağ Vali Yardımcılığı ve Tekirdağ İl Özel İdare Genel Sekreterliği, Kayseri Vali Yardımcılığı, Mustafakemalpaşa Kaymakamlığı (Bursa) görevlerinde bulundu. Yurtiçi ve yurtdışı çok sayıda seminer ve çalışmalarda bulundu. 2018-2020 yıllarında Ardahan Valisi olarak görev yaptı. 09.06.2020 tarih ve 2020/274 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesiyle Amasya Valisi olarak atanmıştır.
26.06.2023 tarihinde yayımlanan karar ile Hatay Valiliğine atanan Mustafa Masatlı, evli ve 3 çocuk babası olup, iyi derecede İngilizce bilmektedir.
GAZİANTEP VALİSİ KEMAL ÇEBER KİMDİR?
1972 Yılında Tokat ili Artova ilçesinde doğdu. İlk, orta ve lise eğitimini Tokat'ta tamamladı ,1993 yılında Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi'nden mezun oldu.
1994 yılında kaymakam adayı olarak başladığı mülki idare amirliğinde; sırasıyla Burdur-Karamanlı, Tunceli-Hozat, Burdur-Gölhisar Kaymakamlığı, Karabük Valiliği görevlerinde bulundu.
İçişleri Bakanlığı bünyesinde, bir yıl süreyle Hukuk Müşaviri olarak çalıştı, 2007 yılında Mülkiye Başmüfettişliğine atandı. Yedi yıl süren Başmüfettişlik görevinin ardından 2014 yılında Emniyet Genel Müdürlüğü emrine görevlendirildi ve Vali olarak atandığı 21 Haziran 2017 tarihine kadar bizzat Emniyet Genel Müdürü ile birlikte çalıştı.
1996 yılında dokuz ay süreyle İngiltere'de,2013 yılında da bir yıl süreyle Amerika Birleşik Devletleri'nde başta Kamu Yönetimi olmak üzere farklı alanlarda çalışmalar yaptı. Amerika Birleşik Devletleri'nde bulunduğu sürede Federal Acil Durum Yönetim Kurumu (FEMA) hakkında incelemeler yaptı ve araştırma raporları hazırladı.
Yurt dışında gerçekleştirdiği çalışmaların yanı sıra Süleyman Demirel Üniversitesi'nde hazırladığı "Mali Yönüyle Afet Yönetimi" konulu yüksek lisans teziyle, gelişmiş ülkelerde uygulanan afet yönetim sistemleriyle, ülkemizde uygulanan afet yönetim sistemini mukayese ederek, bu çerçevede kentleşme sorunlarına ve afetlerin mali açıdan yönetimi konularındaki çözüm önerilerini sıraladı ve bu konudaki uzmanlığıyla TBMM'de hazırlanan Afet ve Acil Durum Yasası komisyon çalışmalarına katılarak yasa taslağının hazırlık süreçlerinde aktif görev aldı. Başbakanlıkta yürütülen; Kamu Hizmet Standartlarının Tespiti, Kamu Hizmetlerinin İyileştirilmesi ve Bürokrasinin Azaltılması projelerinde de görev alan Sayın ÇEBER'in kriz, afet ve acil durum yönetimi, kentsel dönüşüm başta olmak üzere farklı konularda yayımlanmış makaleleri bulunmaktadır. Kamu Yönetimi alanında kurs, seminer ve benzeri eğitimlere katılmış; farklı ülkelere kısa süreli mesleki çalışma ziyaretleri gerçekleştirmiştir.
27.10.2018 tarihli ve 30578 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 26.10.2018 tarih ve 2018/202 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararı ile Rize Valiliğine atanarak 07.11.2018 tarihinde görevine başlamıştır.
26.06.2023 tarihinde yayımlanan karar ile Gaziantep Valiliğine atanmıştır. Kemal ÇEBER evli ve iki çocuk babasıdır. İyi derecede İngilizce bilmektedir.