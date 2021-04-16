Hafta sonu uygulanacak sokağa çıkma kısıtlaması başladı! Kimler muaf, nereler açık? Ne yasak? Şehirler arası seyahat...
Son dakika haberi... Koronavirüs tedbirleri kapsamında alınan 'kısmi kapanma' kararı sonrası Türkiye genelinde yarın Pazartesi saat 05.00'te sona erecek sokağa çıkma kısıtlaması 19.00 itibariyle başladı. Peki, sokağa çıkma kısıtlamasından kimler muaf, nereler açık olacak? Şehirler arası seyahat yasağı nasıl uygulanacak? Marketler açık olacak mı? İşte İçişleri'nin konuya ilişkin yayınladığı genelge ile merak edilen tüm detaylar...
Genelgede, salgınla mücadele sürecinin temel prensipleri olan temizlik, maske ve mesafe kurallarının yanı sıra hayatın her alanına yönelik uyulması gereken kurallar ve önlemler; Sağlık Bakanlığı ve Koronavirüs Bilim Kurulunun önerileri, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatları doğrultusunda belirlenerek uygulamaya geçirildiği belirtildi.
Genelgede, mutasyona uğrayan Covid-19 virüsünün dünya genelinde hastalığın yayılımını artırdığı, Türkiye'de de özellikle İngiltere varyantı sebebiyle günlük vaka, yoğun bakım ve entübe hasta sayılarında hızlı bir artış yaşandığı ifade edildi.
Genelgede 12.04.2021 tarihinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplanan Cumhurbaşkanlığı Kabinesinde alınan kararlar doğrultusunda 14 Nisan 2021 Çarşamba günü saat 19.00'dan itibaren ülke genelini kapsayacak şekilde iki haftalık kısmi kapanmaya yönelik alındığı belirtilerek, alınan tedbirler şu şekilde sıralandı:
SOKAK KISITLAMASI NASIL UYGULANACAK?
1. Hafta içerisinde yer alan günlerde (Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe ve Cuma) 19.0005.00 saatleri arasında, hafta sonları ise Cuma günleri saat 19.00'da başlayıp, Cumartesi ve Pazar günlerinin tamamını kapsayacak ve Pazartesi günleri saat 05.00'de tamamlanacak şekilde sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak.