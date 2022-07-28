Anında erken emeklilik fırsatı! EYT beklemenize gerek yok! SGK müjdeyi verdi! SGK, BAĞ-KUR, 4C’liler dikkat!

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) tek tek açıkladı. Erken emekli olmak isteyenlere güzel haber geldi. EYT beklemeden erken emekli olmak mümkün. Çok sayıda kişi EYT düzenlemesinin hayata geçirilmesini ve bu düzenleme ile erken emekli olmayı bekliyor. Peki, kimler hizmet borçlanması yapabilir? Hizmet borçlanması nedir? Nasıl erken emekli olunur? İşte tüm detaylar...