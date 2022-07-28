Anında erken emeklilik fırsatı! EYT beklemenize gerek yok! SGK müjdeyi verdi! SGK, BAĞ-KUR, 4C'liler dikkat!
SGK'dan erken emeklilik bekleyen milyonlarca çalışan için hizmet borçlanması ile erken emekli olabilmelerinin önü açtı. 2008 yılında yapılan değişiklik ve yürürlüğe giren yeni mevzuat ile birlikte bazı kişiler borçlanma süreleri netleştirildi. İşte erken emeklilik hakkında detaylar...
28.07.2022 11:12 - Son Güncelleme: 28.07.2022 11:12
Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) tek tek açıkladı. Erken emekli olmak isteyenlere güzel haber geldi. EYT beklemeden erken emekli olmak mümkün. Çok sayıda kişi EYT düzenlemesinin hayata geçirilmesini ve bu düzenleme ile erken emekli olmayı bekliyor. Peki, kimler hizmet borçlanması yapabilir? Hizmet borçlanması nedir? Nasıl erken emekli olunur? İşte tüm detaylar...