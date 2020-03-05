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Kahraman Mehmetçik Bahar Kalkanı Harekatı'na dualarla uğurlandı

İdlib'de katil Esad'ın kalleş saldırısı sonrasında başlatılan Bahar Kalkanı Harekatı rejim güçlerinin korkulu rüyası oldu. TSK'nın İdlib'de başlattığı Bahar Kalkanı Harekatı'na katılacak olan komando taburu, Van'dan dualarla uğurlandı. Van'dan gelen son dakika görüntüleri milletimizi duygulandırdı.

05.03.2020 13:36 - Son Güncelleme: 05.03.2020 13:36
Kahraman Mehmetçik Bahar Kalkanı Harekatı'na dualarla uğurlandı

Van Jandarma Komando Taburunda görevli 210 askerin Bahar Kalkanı Harekatı"na gönderilmesi dolayısıyla İl Jandarma Komutanlığında tören düzenlendi.

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Kahraman Mehmetçik Bahar Kalkanı Harekatı'na dualarla uğurlandı

Törende konuşan Vali ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez, Türkiye Cumhuriyetinin 83 milyon nüfusuyla birlik be beraberlik için kenetlendiğini söyledi.

Kahraman Mehmetçik Bahar Kalkanı Harekatı'na dualarla uğurlandı

Türkiye'nin sadece kendi milletinin değil tüm mazlumların umudu olduğunu ifade eden Bilmez, "Allah ordumuzu muzaffer eylesin. Türk ordusu her zaman barışın, mazlum insanların yanında olmuştur. Allah onlara güç ve kuvvet versin. Birlik ve beraberliğimize kastedenlere fırsat vermesin. Arkadaşlarımızın yolu ve bahtı açık olsun. Allah yar ve yardımcıları olsun." dedi.

Kahraman Mehmetçik Bahar Kalkanı Harekatı'na dualarla uğurlandı

Oğlunu uğurlamaya gelen anne Türken Ateş ise "Buradakilerin hepsi benim oğlum gibi. Türk askeri hepimizin. İnşallah kazanırız. Allah onlara yardım etsin." ifadelerini kullandı.

Kahraman Mehmetçik Bahar Kalkanı Harekatı'na dualarla uğurlandı

Harekata katılacak Jandarma Astsubay Üstçavuş Umut Kurtuluş Taşkıran da "Savaş Türk'ün düğünüdür. Biz bu şekilde öğrendik. Ailelerimiz merak etmesinler, gözleri arkada kalmasın. Şanlı bayrağımızı dalgalandırmaya devam edeceğiz." diye konuştu.

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