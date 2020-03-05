Kahraman Mehmetçik Bahar Kalkanı Harekatı'na dualarla uğurlandı

Türkiye'nin sadece kendi milletinin değil tüm mazlumların umudu olduğunu ifade eden Bilmez, "Allah ordumuzu muzaffer eylesin. Türk ordusu her zaman barışın, mazlum insanların yanında olmuştur. Allah onlara güç ve kuvvet versin. Birlik ve beraberliğimize kastedenlere fırsat vermesin. Arkadaşlarımızın yolu ve bahtı açık olsun. Allah yar ve yardımcıları olsun." dedi.