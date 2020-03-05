Kahraman Mehmetçik Bahar Kalkanı Harekatı'na dualarla uğurlandı
İdlib'de katil Esad'ın kalleş saldırısı sonrasında başlatılan Bahar Kalkanı Harekatı rejim güçlerinin korkulu rüyası oldu. TSK'nın İdlib'de başlattığı Bahar Kalkanı Harekatı'na katılacak olan komando taburu, Van'dan dualarla uğurlandı. Van'dan gelen son dakika görüntüleri milletimizi duygulandırdı.
05.03.2020 13:36
- Son Güncelleme: 05.03.2020 13:36
Türkiye'nin sadece kendi milletinin değil tüm mazlumların umudu olduğunu ifade eden Bilmez, "Allah ordumuzu muzaffer eylesin. Türk ordusu her zaman barışın, mazlum insanların yanında olmuştur. Allah onlara güç ve kuvvet versin. Birlik ve beraberliğimize kastedenlere fırsat vermesin. Arkadaşlarımızın yolu ve bahtı açık olsun. Allah yar ve yardımcıları olsun." dedi.
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