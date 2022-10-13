Vav TV İzle
Haberler Güncel Başkan Erdoğan'ın katıldığı Asya'da İşbirliği ve Güven Artırıcı Önlemler Konferansı Zirvesinde aile fotoğrafı çekildi!

Başkan Erdoğan'ın katıldığı Asya'da İşbirliği ve Güven Artırıcı Önlemler Konferansı Zirvesinde aile fotoğrafı çekildi!

Başkan Erdoğan, Asya'da İşbirliği ve Güven Artırıcı Önlemler Konferansı (AİGK-CICA) Zirvesi Genel Oturumu öncesi oturuma katılan liderler ile aile fotoğrafında yer aldı.

takvim.com.tr
AJANSLAR
13.10.2022 08:26 - Son Güncelleme: 13.10.2022 08:48
Başkan Erdoğan’ın katıldığı Asya’da İşbirliği ve Güven Artırıcı Önlemler Konferansı Zirvesinde aile fotoğrafı çekildi!

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Kazakistan'ın başkenti Astana'daki Asya'da İşbirliği ve Güven Artırıcı Önlemler Konferansı'nın (CICA) 6. Zirvesi'ne katıldı.

AİLE FOTOĞRAF ÇEKİLDİ | VİDEO İZLE

GALERİ DEVAM EDİYOR
Başkan Erdoğan’ın katıldığı Asya’da İşbirliği ve Güven Artırıcı Önlemler Konferansı Zirvesinde aile fotoğrafı çekildi!

Zirve'nin düzenlendiği Bağımsızlık Sarayı'na gelen Erdoğan, karşılama töreninin ardından çektirilen aile fotoğrafında yer aldı.

Başkan Erdoğan’ın katıldığı Asya’da İşbirliği ve Güven Artırıcı Önlemler Konferansı Zirvesinde aile fotoğrafı çekildi!

BAŞKAN ERDOĞAN VE ALİYEV OTURUMUN YAPILACAĞI SALONA BİRLİKTE YÜRÜDÜ
Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, aile fotoğrafı sonrası oturumun yapılacağı alana birlikte yürüdü.

Başkan Erdoğan’ın katıldığı Asya’da İşbirliği ve Güven Artırıcı Önlemler Konferansı Zirvesinde aile fotoğrafı çekildi!

Başkan Erdoğan, diğer liderlerle Zirve'nin genel oturumuna geçti.

Başkan Erdoğan’ın katıldığı Asya’da İşbirliği ve Güven Artırıcı Önlemler Konferansı Zirvesinde aile fotoğrafı çekildi!

İKİLİ TEMASLAR
Başkan Erdoğan burada Devlet ve Hükümet Başkanlarına hitap edecek, çeşitli ikili temaslar gerçekleştirecek.

SON DAKİKA