Başkan Erdoğan'ın katıldığı Asya'da İşbirliği ve Güven Artırıcı Önlemler Konferansı Zirvesinde aile fotoğrafı çekildi!
Başkan Erdoğan, Asya'da İşbirliği ve Güven Artırıcı Önlemler Konferansı (AİGK-CICA) Zirvesi Genel Oturumu öncesi oturuma katılan liderler ile aile fotoğrafında yer aldı.
13.10.2022 08:26 - Son Güncelleme: 13.10.2022 08:48
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Kazakistan'ın başkenti Astana'daki Asya'da İşbirliği ve Güven Artırıcı Önlemler Konferansı'nın (CICA) 6. Zirvesi'ne katıldı.
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Başkan Erdoğan burada Devlet ve Hükümet Başkanlarına hitap edecek, çeşitli ikili temaslar gerçekleştirecek.