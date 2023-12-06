Ferrari, Porsche, Audi... Dilan ve Engin Polat çiftine ait lüks araçlar AVM otoparkında böyle görüntülendi

Kara para akladıkları ve vergi kaçırdıkları iddialarıyla Türkiye'nin gündemine oturan Dilan Polat ve Engin Polat başta olmak üzere, yakınlarının da dahil olduğu soruşturma Türkiye'de büyük yankı uyandırdı. Sayıları 16'yı bulan ve aralarında Ferrari, Porsche, Mercedes ve Audi gibi markaların da yer aldığı araçlar TMSF'ye devredildi. Yedieminden alınarak bir alışveriş merkezinin kapalı otoparkına getirilen araçlarda inceleme yapılarak eksper raporu tutturuldu ve kayıt altına alındı.
Haklarında soruşturma açılan, mal varlıklarına el konulan ve şirketlerinde arama yapılan Dilan Polat ve Engin Polat İstanbul'daki evlerinden gözaltına alınmıştı.
Bir zamanlar oldukça mütevazı bir hayat yaşayıp, doğum fotoğrafçılığı yapan Dilan Polat'ın sosyal medya fenomenliğiyle başlayan ünü yakın zamanda adeta bir patroniçeye dönüşmüştü. Kısa sürede büyük bir servetin sahibi olan Polat çifti ve yakınları aşırı harcamaları ve lüks yaşantılarıyla dikkatleri üzerlerine çekmişti.
Polat ailesinin servetinin yasa dışı yollarla edinildiğine dair haberler gündeme bomba gibi düşmüş Dilan Polat ve eşi Engin Polat hakkında vergi kaçırma, kara para aklama suçlarından soruşturma başlatıldı ve bu kapsamda çift tutuklanarak cezaevine gönderildi.