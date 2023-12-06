Ferrari, Porsche, Audi... Dilan ve Engin Polat çiftine ait lüks araçlar AVM otoparkında böyle görüntülendi

Kara para akladıkları ve vergi kaçırdıkları iddialarıyla Türkiye'nin gündemine oturan Dilan Polat ve Engin Polat başta olmak üzere, yakınlarının da dahil olduğu soruşturma Türkiye'de büyük yankı uyandırdı. Sayıları 16'yı bulan ve aralarında Ferrari, Porsche, Mercedes ve Audi gibi markaların da yer aldığı araçlar TMSF'ye devredildi. Yedieminden alınarak bir alışveriş merkezinin kapalı otoparkına getirilen araçlarda inceleme yapılarak eksper raporu tutturuldu ve kayıt altına alındı.