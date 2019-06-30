CHP'li belediyelerin LGBT ahlaksızlığını öven paylaşımlara tokat gibi cevap
İstanbul'da Şişli ve Maltepe belediyelerinin ardından CHP'li çok sayıda belediye sosyal medya hesabından sözde "27. İstanbul Onur Haftası"nı kutlayan paylaşımlarda bulundu. CHP'li belediyelerin LGBT ahlaksızlığını öven paylaşımlara tepki yağıyor. İşte o tepkiler...
30.06.2019 21:17
- Son Güncelleme: 30.06.2019 22:03
Bu yıl 27'inci kez düzenlenmesi planlanan sözde "Onur Haftası" adı altındaki sapkın etkinlikler için CHP, İP ve HDP'li belediyeler de seferber oldu. CHP, İP ve HDP'li belediyelerin resmi sosyal medya hesapları, eşcinsel paylaşımlar yapma konusunda adeta yarışa girdi. Söz konusu paylaşımların bazılarında sözde özgürlük ve Atatürkçülük bahsinin geçmesi vatandaşların tepkisini topladı. İşte o tepkiler...
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