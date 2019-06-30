CHP'li belediyelerin LGBT ahlaksızlığını öven paylaşımlara tokat gibi cevap

Bu yıl 27'inci kez düzenlenmesi planlanan sözde "Onur Haftası" adı altındaki sapkın etkinlikler için CHP, İP ve HDP'li belediyeler de seferber oldu. CHP, İP ve HDP'li belediyelerin resmi sosyal medya hesapları, eşcinsel paylaşımlar yapma konusunda adeta yarışa girdi. Söz konusu paylaşımların bazılarında sözde özgürlük ve Atatürkçülük bahsinin geçmesi vatandaşların tepkisini topladı. İşte o tepkiler...