CHP, İP ve HDP eşcinsellik propagandasında yarıştı!

CHP ve İP hesaplarının eşcinsellik propagandasını sözde özgürlük ve Atatürkçülük adı altında yapması vatandaşların dikkatinden kaçmadı. Vatandaşlar "6 Ok'un izindeyiz" paylaşımlarıyla eşcinselliği öven belediyelere sosyal medyadan yaptıkları yorumlarla karşı çıktılar.