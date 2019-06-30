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CHP, İP ve HDP eşcinsellik propagandasında yarıştı!

Bu yıl 27'inci kez düzenlenmesi planlanan sözde "Onur Haftası" adı altındaki sapkın etkinlikler için CHP, İP ve HDP'li belediyeler de seferber oldu. CHP, İP ve HDP'li belediyelerin resmi sosyal medya hesapları, eşcinsel paylaşımlar yapma konusunda adeta yarışa girdi. Söz konusu paylaşımların bazılarında sözde özgürlük ve Atatürkçülük bahsinin geçmesi vatandaşların tepkisini topladı.

30.06.2019 13:17 - Son Güncelleme: 30.06.2019 13:39
CHP, İP ve HDP eşcinsellik propagandasında yarıştı!

"27. İstanbul Onur Yürüyüşü" CHP, HDP ve İP'li partileri bir araya getirdi. Belediyenin resmi hesaplarından eşcinsellik propagandaı yapma yarışına giren partilere Twitter'dan tepki yağdı.

CHP, İP ve HDP eşcinsellik propagandasında yarıştı!

CHP ve İP hesaplarının eşcinsellik propagandasını sözde özgürlük ve Atatürkçülük adı altında yapması vatandaşların dikkatinden kaçmadı. Vatandaşlar "6 Ok'un izindeyiz" paylaşımlarıyla eşcinselliği öven belediyelere sosyal medyadan yaptıkları yorumlarla karşı çıktılar.

CHP, İP ve HDP eşcinsellik propagandasında yarıştı!

İŞTE EŞCİNSELLİK PROPAGANDASI YARIŞINA GİREN BELEDİYELERİN PAYLAŞIMLARINDAN BAZILARI

CHP, İP ve HDP eşcinsellik propagandasında yarıştı!
CHP, İP ve HDP eşcinsellik propagandasında yarıştı!
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