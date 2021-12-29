SON DAKİKA: Batman'da 620 personelin katılımıyla Eren Kış-14 Operasyonu başlatıldı
Son dakika haberleri... PKK terör örgütünü ülke gündeminden çıkarmak ve bölgede barındığı değerlendirilen teröristleri etkisiz hale getirmek maksadıyla, Batman İlinde "Eren Kış-14 (Gömük) Şehit J.Asb.Kd.Üçvş Süleyman Gür" Operasyonu başlatıldı.
29.12.2021 10:43
- Son Güncelleme: 29.12.2021 10:43
Operasyonda Batman İl Jandarma Komutanlığı sevk ve idaresinde; Jandarma Komando, Jandarma Özel Harekat (JÖH) ve Güvenlik Korucu timlerinden oluşan 620 personel (44) operasyonel tim] görev alıyor.