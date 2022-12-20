Vav TV İzle
Haberler Güncel 28 Şubatçı emekli Korgeneral Vural Avar hayatını kaybetti

28 Şubatçı emekli Korgeneral Vural Avar hayatını kaybetti

Tarihin en kara lekesi 28 Şubat döneminin Genelkurmay Plan ve Prensipler Dairesi Başkanı Korgeneral Vural Avar tutuklu bulunduğu cezaevinde hayatını kaybetti.

20.12.2022 12:24 - Son Güncelleme: 20.12.2022 12:24
28 Şubatçı emekli Korgeneral Vural Avar hayatını kaybetti

Türkiye'nin demokrasi tarihinde kara bir leke olan 28 Şubat döneminin Genelkurmay Plan ve Prensipler Dairesi Başkanı Korgeneral Vural Avar, yürütülen soruşturma çerçevesinde ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılmıştı.

Avar, 28 Şubat sürecinde sözde irtica ile mücadele adı altında yürütülen cunta faaliyetlerinin emirlerini dönemin Başbakanı Necmettin Erbakan'dan aldıkları iftirasında bulunmuştu.

HAYATINI KAYBETTİ

Tutuklular içinde bulunan Vural Avar ile ilgili dün gece saatlerinde bir gelişme yaşandı.

GALERİ DEVAM EDİYOR
28 Şubatçı emekli Korgeneral Vural Avar hayatını kaybetti

Vural Avar, kaldığı Sincan F Tipi Cezaevi'nde hayatını kaybetti.

28 ŞUBAT HÜKÜMLÜLERİNDEN 10 KİŞİ KALDI

Öte yandan 28 Şubat davasıyla ilgili olarak 14 kişi ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılmış, bunlardan Çevik Bir, Çetin Saner, Aydan Erol rahatsızlıkları nedeniyle tahliye edilmişlerdi.

28 Şubatçı emekli Korgeneral Vural Avar hayatını kaybetti

Avar'ın vefatıyla cezaevinde 28 Şubat hükümlülerinden 10 kişi kaldı.

28 Şubatçı emekli Korgeneral Vural Avar hayatını kaybetti

28 ŞUBATTA NE OLDU?

Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı, Erbakan'ın 24 Ocak 1997'de Kayseri'ye yaptığı gezi sırasında, tek tip elbise giyip bere takan il örgütü görevlileriyle ilgili partiye uyarıda bulundu. Söz konusu durumun "Siyasi Partiler Yasası'na aykırı olduğu"nu ifade eden Başsavcılık, RP Kayseri İl Yönetim Kurulunun 30 gün içinde görevden el çektirilmesini istedi. Başsavcılık, fesih işleminin yapılmaması halinde, RP hakkında kapatma istemiyle dava açılacağını da partiye iletti.

RP'li Sincan Belediye Başkanı Bekir Yıldız'ın 31 Ocak 1997'de düzenlediği "Kudüs Gecesi"ne İran'ın Ankara Büyükelçisi Muhammed Rıza Bagheri'nin de katılarak bir konuşma yapması ve sergilenen gösteriler "rejim tartışmaları"nı daha da güçlendirdi.

Başbakan Erbakan, 1 Şubat 1997'de itirazlara ve DYP'li bazı bakanların "imza atmayız" tepkisine rağmen "üniversitelerde başörtüsünü serbest bırakan" kararnameyi Bakanlar Kurulunda imzaya açtı.

28 Şubatçı emekli Korgeneral Vural Avar hayatını kaybetti

TANKLAR SİNCAN'DAN GEÇTİ

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı ve Devlet Güvenlik Mahkemesi (DGM) Başsavcılığı, tepkilere yol açan "Kudüs Gecesi"ni düzenleyen RP'li Belediye Başkanı Yıldız hakkında 2 Şubat 1997'de ayrı ayrı soruşturma başlattı. Söz konusu gecede konuşan İran'ın Ankara Büyükelçisi Bagheri, 3 Şubat 1997'de Dışişleri Bakanlığına çağrılarak protesto edildi.

Bu süreçte, 28 Şubat'ın unutulmayacak görüntüleri olarak tarihteki yerini alan "Sincan'dan tankların geçmesi" olayı yaşandı. Sincan'da 4 Şubat 1997'de 15 tank ve 20 kariyer, ilçeden geçerek Yenikent'teki tatbikat alanına gitti. "Askerin uyarısı" olarak değerlendirilen bu gelişme, Sincanlılar tarafından "darbe oluyor" şeklinde algılanarak şaşkınlığa yol açtı.

SON DAKİKA