28 Şubatçı emekli Korgeneral Vural Avar hayatını kaybetti
Tarihin en kara lekesi 28 Şubat döneminin Genelkurmay Plan ve Prensipler Dairesi Başkanı Korgeneral Vural Avar tutuklu bulunduğu cezaevinde hayatını kaybetti.
Türkiye'nin demokrasi tarihinde kara bir leke olan 28 Şubat döneminin Genelkurmay Plan ve Prensipler Dairesi Başkanı Korgeneral Vural Avar, yürütülen soruşturma çerçevesinde ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılmıştı.
Avar, 28 Şubat sürecinde sözde irtica ile mücadele adı altında yürütülen cunta faaliyetlerinin emirlerini dönemin Başbakanı Necmettin Erbakan'dan aldıkları iftirasında bulunmuştu.
HAYATINI KAYBETTİ
Tutuklular içinde bulunan Vural Avar ile ilgili dün gece saatlerinde bir gelişme yaşandı.
Vural Avar, kaldığı Sincan F Tipi Cezaevi'nde hayatını kaybetti.
28 ŞUBAT HÜKÜMLÜLERİNDEN 10 KİŞİ KALDI
Öte yandan 28 Şubat davasıyla ilgili olarak 14 kişi ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılmış, bunlardan Çevik Bir, Çetin Saner, Aydan Erol rahatsızlıkları nedeniyle tahliye edilmişlerdi.
28 ŞUBATTA NE OLDU?
Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı, Erbakan'ın 24 Ocak 1997'de Kayseri'ye yaptığı gezi sırasında, tek tip elbise giyip bere takan il örgütü görevlileriyle ilgili partiye uyarıda bulundu. Söz konusu durumun "Siyasi Partiler Yasası'na aykırı olduğu"nu ifade eden Başsavcılık, RP Kayseri İl Yönetim Kurulunun 30 gün içinde görevden el çektirilmesini istedi. Başsavcılık, fesih işleminin yapılmaması halinde, RP hakkında kapatma istemiyle dava açılacağını da partiye iletti.
RP'li Sincan Belediye Başkanı Bekir Yıldız'ın 31 Ocak 1997'de düzenlediği "Kudüs Gecesi"ne İran'ın Ankara Büyükelçisi Muhammed Rıza Bagheri'nin de katılarak bir konuşma yapması ve sergilenen gösteriler "rejim tartışmaları"nı daha da güçlendirdi.
Başbakan Erbakan, 1 Şubat 1997'de itirazlara ve DYP'li bazı bakanların "imza atmayız" tepkisine rağmen "üniversitelerde başörtüsünü serbest bırakan" kararnameyi Bakanlar Kurulunda imzaya açtı.
TANKLAR SİNCAN'DAN GEÇTİ
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı ve Devlet Güvenlik Mahkemesi (DGM) Başsavcılığı, tepkilere yol açan "Kudüs Gecesi"ni düzenleyen RP'li Belediye Başkanı Yıldız hakkında 2 Şubat 1997'de ayrı ayrı soruşturma başlattı. Söz konusu gecede konuşan İran'ın Ankara Büyükelçisi Bagheri, 3 Şubat 1997'de Dışişleri Bakanlığına çağrılarak protesto edildi.
Bu süreçte, 28 Şubat'ın unutulmayacak görüntüleri olarak tarihteki yerini alan "Sincan'dan tankların geçmesi" olayı yaşandı. Sincan'da 4 Şubat 1997'de 15 tank ve 20 kariyer, ilçeden geçerek Yenikent'teki tatbikat alanına gitti. "Askerin uyarısı" olarak değerlendirilen bu gelişme, Sincanlılar tarafından "darbe oluyor" şeklinde algılanarak şaşkınlığa yol açtı.