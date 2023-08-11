Son dakika! Atama kararları Resmi Gazete'de yayımlandı! General ve amirallerin görev yerleri belli oldu

Son dakika... Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanlığı Atama Kararı'na göre; general ve amirallerin görev yerleri belli oldu. Orgeneral İrfan Özsert, Genelkurmay İkinci Başkanlığına atandı. Ünlü oyuncu Tamer Karadağlı ise Devlet Tiyatroları Genel Müdürü olarak atandı. AFAD Başkanlığına ise Okay Memiş getirildi. İşte isim isim yeni atamalar...