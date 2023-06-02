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Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde yeni dönem başladı! Milletvekilleri yemin ediyor…

Türkiye Büyük Millet Meclisi 28. yasama dönemi Devlet Bahçeli başkanlığında açıldı. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 28. Dönem Milletvekili Andiçme Töreni dolayısıyla TBMM'ye geldi. Başkan Erdoğan'ı Meclis'te, Geçici TBMM Başkanı Devlet Bahçeli ve Meclis Genel Sekreteri Mehmet Ali Kumbuzoğlu resmi törenle karşıladı.

02.06.2023 15:28 - Son Güncelleme: 02.06.2023 16:24
Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde yeni dönem başladı! Milletvekilleri yemin ediyor…

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 28. Dönem Milletvekili Andiçme Töreni dolayısıyla TBMM'ye geldi.

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Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde yeni dönem başladı! Milletvekilleri yemin ediyor…

Erdoğan'ı Meclis'te, Geçici TBMM Başkanı Devlet Bahçeli ve Meclis Genel Sekreteri Mehmet Ali Kumbuzoğlu, resmi törenle karşıladı.

Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde yeni dönem başladı! Milletvekilleri yemin ediyor…

Cumhurbaşkanı Erdoğan, daha sonra Bahçeli ile birlikte Meclis Şeref Holü'ne geçti.

Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde yeni dönem başladı! Milletvekilleri yemin ediyor…

Şeref Holü'nde Erdoğan'ı eski Meclis Başkanı Mustafa Şentop, AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, AK Parti Grup Başkanvekilleri Özlem Zengin ve Muhammet Emin Akbaşoğlu ile milletvekilleri karşıladı. Erdoğan, Bahçeli ve Şentop daha sonra Başkanlık Divanı'nın bulunduğu bölüme gitti.

Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde yeni dönem başladı! Milletvekilleri yemin ediyor…

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, görevini TBMM Geçici Başkanı Devlet Bahçeli'ye devretti. Bahçeli başkanlığındaki heyet, Atatürk Anıtı önünde düzenlenen törene katıldı.

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