Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde yeni dönem başladı! Milletvekilleri yemin ediyor…
Türkiye Büyük Millet Meclisi 28. yasama dönemi Devlet Bahçeli başkanlığında açıldı. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 28. Dönem Milletvekili Andiçme Töreni dolayısıyla TBMM'ye geldi. Başkan Erdoğan'ı Meclis'te, Geçici TBMM Başkanı Devlet Bahçeli ve Meclis Genel Sekreteri Mehmet Ali Kumbuzoğlu resmi törenle karşıladı.
02.06.2023 15:28 - Son Güncelleme: 02.06.2023 16:24
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 28. Dönem Milletvekili Andiçme Töreni dolayısıyla TBMM'ye geldi.
Erdoğan'ı Meclis'te, Geçici TBMM Başkanı Devlet Bahçeli ve Meclis Genel Sekreteri Mehmet Ali Kumbuzoğlu, resmi törenle karşıladı.
TBMM Başkanı Mustafa Şentop, görevini TBMM Geçici Başkanı Devlet Bahçeli'ye devretti. Bahçeli başkanlığındaki heyet, Atatürk Anıtı önünde düzenlenen törene katıldı.