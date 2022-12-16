CarrefourSA çekiliş SONUÇLARI ASIL YEDEK İSİM LİSTESİ! 2022 Akbank CarrefourSA 3000 TL çekiliş sonuçları KAZANANLAR!

Akbank CarrefourSA çekiliş sonuçlarının açıklandığı duyuruldu. Yapılan açıklamada, ''İkramiyeyi teslim alabilmek için kazanan asil talihlilerin en geç 31.12.2022, yedek talihlilerin en geç 15.01.2023 tarihine kadar, 0(212) 275 18 07 No.lu faksa ya da mucize@mucizetanitim.com mail adresine nüfus cüzdan fotokopilerini göndererek başvurmaları ve gerekli evrakları, Mucize Tanıtım ve Organizasyon Hizmetleri Ltd. Şti. Atakent Mah. 221 Sok. Rota Office No: 3A D: 16 Küçükçekmece/İstanbul adresine kargo ile göndermeleri gerekmektedir.'' denildi. İşte CarrefourSA çekiliş SONUÇLARI ASIL YEDEK İSİM LİSTESİ...