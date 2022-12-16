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Haberler Güncel CarrefourSA çekiliş SONUÇLARI ASIL YEDEK İSİM LİSTESİ! 2022 Akbank CarrefourSA 3000 TL çekiliş sonuçları KAZANANLAR!

CarrefourSA çekiliş SONUÇLARI ASIL YEDEK İSİM LİSTESİ! 2022 Akbank CarrefourSA 3000 TL çekiliş sonuçları KAZANANLAR!

CarrefourSA Akbank çekiliş sonuçları açıklandı. Çekilişe katılan yüzlerce hatta binlerce kişi sonuçlara göre kazananların yer aldığı isim listesini araştırmaya başladı. Akbank 3000 TL'lik Carrefoursa çekilişine başvurular 31 Ekim &ndash; 30 Kasım 2022 tarihleri arasında alınmıştı. Çekiliş kapsamında 3.000 TL'lik CarrefourSA hediye çeki çekilişi kazanan ilk 100 kişiye verilecek. İşte 15 Aralık 2022 CarrefourSa çekiliş sonuçları KAZANANLAR İSİM LİSTESİ!

16.12.2022 15:41 - Son Güncelleme: 16.12.2022 15:41
CarrefourSA çekiliş SONUÇLARI ASIL YEDEK İSİM LİSTESİ! 15 Aralık 2022 CarrefourSA çekiliş sonuçları KAZANANLAR!

Akbank CarrefourSA çekiliş sonuçlarının açıklandığı duyuruldu. Yapılan açıklamada, ''İkramiyeyi teslim alabilmek için kazanan asil talihlilerin en geç 31.12.2022, yedek talihlilerin en geç 15.01.2023 tarihine kadar, 0(212) 275 18 07 No.lu faksa ya da mucize@mucizetanitim.com mail adresine nüfus cüzdan fotokopilerini göndererek başvurmaları ve gerekli evrakları, Mucize Tanıtım ve Organizasyon Hizmetleri Ltd. Şti. Atakent Mah. 221 Sok. Rota Office No: 3A D: 16 Küçükçekmece/İstanbul adresine kargo ile göndermeleri gerekmektedir.'' denildi. İşte CarrefourSA çekiliş SONUÇLARI ASIL YEDEK İSİM LİSTESİ...

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CarrefourSA çekiliş SONUÇLARI ASIL YEDEK İSİM LİSTESİ! 15 Aralık 2022 CarrefourSA çekiliş sonuçları KAZANANLAR!

15 ARALIK 2022 AKBANK 3000 TL CARREFOURSA ÇEKİLİŞ SONUÇLARI KAZANANLAR İSİM LİSTESİ!

Son dakika... Akbank CarrefourSa 3000 TL çekiliş sonuçları açıklandı. İşte asıl ve yedek talihliler:

CarrefourSA çekiliş SONUÇLARI ASIL YEDEK İSİM LİSTESİ! 15 Aralık 2022 CarrefourSA çekiliş sonuçları KAZANANLAR!

CARREFOURSA ASIL TALİHLİLER

1 BORA BÜLENT BİLGEHAN MERSİN
2 OKAN ATAŞ ADANA
3 MEHMET EMİN ÖLMEZ KONYA
4 YUNUS KORKMAZ İSTANBUL
5 MURAT KILIÇ ŞANLIURFA
6 FIRAT ZİLELİ ÇANAKKALE
7 SILA ÖZGEN GİRESUN
8 BARIŞ TURAN ANKARA
9 YASİN KÖKSAL İSTANBUL
10 ERKAN GÜNSU İZMİR

CarrefourSA çekiliş SONUÇLARI ASIL YEDEK İSİM LİSTESİ! 15 Aralık 2022 CarrefourSA çekiliş sonuçları KAZANANLAR!

11 UMUT ARIK ADANA
12 GÖZDE DAMLA ARICI ANKARA
13 SERCAN SÖNMEZ ZONGULDAK
14 MERVE UÇAR İSTANBUL
15 GAMZE CANBERİ DENİZLİ
16 KEMAL ŞENEL ANKARA
17 AHMET AKGÜL ANKARA
18 GAZİ KILINÇARSLAN ANKARA
19 SEMRA GÜLER BARTIN
20 VEDA OKTAY MALATYA

CarrefourSA çekiliş SONUÇLARI ASIL YEDEK İSİM LİSTESİ! 15 Aralık 2022 CarrefourSA çekiliş sonuçları KAZANANLAR!

21 GÜVEN AVCI TEKİRDAĞ
22 OKTAY ÖZKAN ANKARA
23 EBUBEKİR TÜRK DENİZLİ
24 SİNAN AÇIKALIN ANTALYA
25 HAVVA ÇEVİK KOCAELİ
26 TUĞRA YANIK ANKARA
27 BEYZA HİLAL KILIÇ SAMSUN
28 SEDAT YILMAZ KONYA
29 ARMAN SUCU İSTANBUL
30 MUSTAFA KASAP ANTALYA

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