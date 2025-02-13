CHP’li ilçe başkanından eski sevgiliye şantaj: Müstehcen fotoğraflarını yayınlarım

CHP'li belediyelerin adının yanından skandal eksik olmuyor. Son olarak evli olan CHP'nin Antalya Kaş İlçe Başkanı Mehmet Vural A.'nın bir süredir kendisiyle aynı ilçede yaşayan Şengül A.(46) ile yasak aşk yaşadığı ortaya çıktı.

GÖRÜNTÜLERLE TEHDİT ETTİ Şengül A'nın 2023 yılında ayrılık kararı almasının ardından yaşananlar pes dedirtti. Ayrılık kararını hazmedemeyen Mehmet Vural A., sevgilisine ahlak dışı mesajlar atarak özel ve müstehcen görüntülerini yaymakla tehdit etti. Yaşananlara dayanamayan Şengül A., şikayette bulundu.

Şikayet üzerine 2 Haziran 2023'te ifadesi alınan CHP Kaş İlçe Başkanı Mehmet Vural A. Yasak aşkını ve hakkındaki suçlamaları reddetti. Bunun üzerine yazışmalar soruşturma dosyasına sunuldu.

Kaş Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında BTK'dan ikilinin telefon kayıtları istendi. İkili arasında iletişim tespitinin ortaya çıkmasının ardından 16 Kasım'da yeniden ifadesi alınan Mehmet Vural A, ilişkilerini itiraf etti ancak tehdit ve şantaj suçuna karışmadığını öne sürdü.