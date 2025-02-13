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CHP’li ilçe başkanından eski sevgiliye şantaj: Müstehcen fotoğraflarını yayınlarım

Cumhuriyet Halk Partisi, kongre sürecine giderken skandallarla çalkalanmaya devam ediyor. Bu kez parti içinde yaşanan taciz, tecavüz ve şantaj olaylarına bir yenisi daha eklendi. Soruşturmaya konu olan isim CHP'nin Antalya Kaş İlçe Başkanlığını yapan 42 yaşındaki Mehmet Vural A. oldu.

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Giriş Tarihi :13 Şubat 2025 , 08:25 Güncelleme Tarihi :13 Şubat 2025 , 08:25
CHP’li ilçe başkanından eski sevgiliye şantaj: Müstehcen fotoğraflarını yayınlarım

CHP'li belediyelerin adının yanından skandal eksik olmuyor. Son olarak evli olan CHP'nin Antalya Kaş İlçe Başkanı Mehmet Vural A.'nın bir süredir kendisiyle aynı ilçede yaşayan Şengül A.(46) ile yasak aşk yaşadığı ortaya çıktı.

CHP’li ilçe başkanından eski sevgiliye şantaj: Müstehcen fotoğraflarını yayınlarım

GÖRÜNTÜLERLE TEHDİT ETTİ

Şengül A'nın 2023 yılında ayrılık kararı almasının ardından yaşananlar pes dedirtti. Ayrılık kararını hazmedemeyen Mehmet Vural A., sevgilisine ahlak dışı mesajlar atarak özel ve müstehcen görüntülerini yaymakla tehdit etti. Yaşananlara dayanamayan Şengül A., şikayette bulundu.

CHP’li ilçe başkanından eski sevgiliye şantaj: Müstehcen fotoğraflarını yayınlarım

Şikayet üzerine 2 Haziran 2023'te ifadesi alınan CHP Kaş İlçe Başkanı Mehmet Vural A. Yasak aşkını ve hakkındaki suçlamaları reddetti. Bunun üzerine yazışmalar soruşturma dosyasına sunuldu.

CHP’li ilçe başkanından eski sevgiliye şantaj: Müstehcen fotoğraflarını yayınlarım

Kaş Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında BTK'dan ikilinin telefon kayıtları istendi. İkili arasında iletişim tespitinin ortaya çıkmasının ardından 16 Kasım'da yeniden ifadesi alınan Mehmet Vural A, ilişkilerini itiraf etti ancak tehdit ve şantaj suçuna karışmadığını öne sürdü.

CHP’li ilçe başkanından eski sevgiliye şantaj: Müstehcen fotoğraflarını yayınlarım

Şengül A. tarafından savcılığa verilen mesajlaşma kayıtlarında ikili arasında sevgililik ilişkisi yaşandığı, bu ilişkinin sona ermesi nedeniyle CHP İlçe Başkanının ilişkinin devamını sağlamak ve bu şekilde kendisine yarar sağlamak maksadıyla kadının şeref ve saygınlığına zarar verecek nitelikte mesajlar gönderdiği ortaya çıktı.

CHP’li ilçe başkanından eski sevgiliye şantaj: Müstehcen fotoğraflarını yayınlarım

5 YIL 3 AYA KADAR HAPSİ İSTENDİ
Sabah'tan Halit Turan'ın haberine göre; Mehmet Vural A. hakkında hazırlanan iddianamede sanık hakkında zincirleme şantaj suçundan 1 yıl 9 aydan 5 yıl 3 aya kadar hapis cezası istendi.

CHP’li ilçe başkanından eski sevgiliye şantaj: Müstehcen fotoğraflarını yayınlarım

Hazırlanan iddianame mahkeme tarafından kabul edilirken sanığın önümüzdeki günlerde yargılanmasına başlanacağını öğrenildi.