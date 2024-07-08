Başkentten megakente 80 dakika! Ankara - İstanbul hattında 344 km'lik 'süper hızlı tren' ağı | Çerkezköy - Kapıkule için tarih verildi

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, yapım ve proje çalışmaları devam eden hızlı tren projelerine dair önemli açıklamalarda bulundu.
Uraloğlu, "2002'de devraldığımız 10 bin 948 kilometre olan demiryolu uzunluğumuzu 13 bin 919 kilometreye çıkardık. 2 bin 251 kilometre yüksek hızlı ve hızlı tren hattı inşa ettik. Ülkemizi, yüksek hızlı tren işletmeciliği ile tanıştırdık. Avrupa'da 6., dünyada 8. hızlı tren işletmecisi yaptık" dedi.
ÇERKEZKÖY-KAPIKULE ÖNÜMÜZDEKİ YIL TAMAMLANACAK
SABAH'ta yer akan habere göre; Halkalı - Kapıkule Hızlı Tren Projesi'nin 153 kilometrelik Çerkezköy-Kapıkule kesimindeki çalışmalarda fiziki ilerlemenin yüzde 82,87, altyapı işlerinde ise yaklaşık yüzde 97 olduğunu söyleyen Bakan Uraloğlu, Çerkezköy-Kapıkule inşaatını 2025 yılı sonunda tamamlayacaklarını bildirdi.