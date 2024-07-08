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Başkentten megakente 80 dakika! Ankara - İstanbul hattında 344 km'lik 'süper hızlı tren' ağı | Çerkezköy - Kapıkule için tarih verildi

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Ankara - İstanbul Süper Hızlı Treni Projesi ile Ankara ve İstanbul arasında daha hızlı, ekonomik ve güvenli bir şekilde ulaşım imkânı sağlanacağını belirtti. Süper hızlı tren ile Ankara - İstanbul arasının 80 dakikaya düşeceğini dile getiren Uraloğlu, proje hattının 344 kilometre uzunluğunda olacağını bildirdi. Öte yandan Bakan Uraloğlu, Halkalı-Kapıkule Hızlı Tren Projesi'nin Çerkezköy-Kapıkule kesimindeki çalışmaların 2025 yılında tamamlanacağını söyledi.

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Giriş Tarihi 08 Temmuz 2024, 07:59 Güncelleme 08 Temmuz 2024, 08:02
Başkentten megakente 80 dakika! Ankara - İstanbul hattında 344 km’lik ’süper hızlı tren’ ağı | Çerkezköy - Kapıkule için tarih verildi 1

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, yapım ve proje çalışmaları devam eden hızlı tren projelerine dair önemli açıklamalarda bulundu.

Başkentten megakente 80 dakika! Ankara - İstanbul hattında 344 km’lik ’süper hızlı tren’ ağı | Çerkezköy - Kapıkule için tarih verildi 2

Uraloğlu, "2002'de devraldığımız 10 bin 948 kilometre olan demiryolu uzunluğumuzu 13 bin 919 kilometreye çıkardık. 2 bin 251 kilometre yüksek hızlı ve hızlı tren hattı inşa ettik. Ülkemizi, yüksek hızlı tren işletmeciliği ile tanıştırdık. Avrupa'da 6., dünyada 8. hızlı tren işletmecisi yaptık" dedi.

Başkentten megakente 80 dakika! Ankara - İstanbul hattında 344 km’lik ’süper hızlı tren’ ağı | Çerkezköy - Kapıkule için tarih verildi 3

ÇERKEZKÖY-KAPIKULE ÖNÜMÜZDEKİ YIL TAMAMLANACAK

SABAH'ta yer akan habere göre; Halkalı - Kapıkule Hızlı Tren Projesi'nin 153 kilometrelik Çerkezköy-Kapıkule kesimindeki çalışmalarda fiziki ilerlemenin yüzde 82,87, altyapı işlerinde ise yaklaşık yüzde 97 olduğunu söyleyen Bakan Uraloğlu, Çerkezköy-Kapıkule inşaatını 2025 yılı sonunda tamamlayacaklarını bildirdi.

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