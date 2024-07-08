Başkentten megakente 80 dakika! Ankara - İstanbul hattında 344 km'lik 'süper hızlı tren' ağı | Çerkezköy - Kapıkule için tarih verildi

1 Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, yapım ve proje çalışmaları devam eden hızlı tren projelerine dair önemli açıklamalarda bulundu.



2 Uraloğlu, "2002'de devraldığımız 10 bin 948 kilometre olan demiryolu uzunluğumuzu 13 bin 919 kilometreye çıkardık. 2 bin 251 kilometre yüksek hızlı ve hızlı tren hattı inşa ettik. Ülkemizi, yüksek hızlı tren işletmeciliği ile tanıştırdık. Avrupa'da 6., dünyada 8. hızlı tren işletmecisi yaptık" dedi.

