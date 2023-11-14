HANGİ ÜLKENİN KAÇ NÜKLEER SİLAHI VAR? | İsrailli bakanın açıklaması ile tekrar gündeme geldi: İşte güncel sıralama...

Soykırımcı İsrail, dünyanın en büyük açık hava hapishanesine çevirdiği Gazze'ye yönelik saldırılarına 39. günde de devam ediyor. Günlerdir el Kassam Tugaylarını bahane ederek sivilleri hedef alan İsrail, Gazze'de aktif tek bir hastane bile bırakmadı. Son olarak İsrailli bakanın 'nükleer silah' açıklamasının ardından gözler ülkelerin nükleer gücüne çevrildi. Peki hangi ülkenin ne kadar nükleer silahı var? Stockholm Barış Araştırmaları Enstitüsü yaptığı araştımayla sıralama belli oldu. İşte güncel sıralama...