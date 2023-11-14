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HANGİ ÜLKENİN KAÇ NÜKLEER SİLAHI VAR? | İsrailli bakanın açıklaması ile tekrar gündeme geldi: İşte güncel sıralama...

Soykırımcı İsrail, dünyanın en büyük açık hava hapishanesine çevirdiği Gazze'ye yönelik saldırılarına 39. günde de devam ediyor. Günlerdir el Kassam Tugaylarını bahane ederek sivilleri hedef alan İsrail, Gazze'de aktif tek bir hastane bile bırakmadı. Son olarak İsrailli bakanın 'nükleer silah' açıklamasının ardından gözler ülkelerin nükleer gücüne çevrildi. Peki hangi ülkenin ne kadar nükleer silahı var? Stockholm Barış Araştırmaları Enstitüsü yaptığı araştımayla sıralama belli oldu. İşte güncel sıralama...

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Giriş Tarihi 14 Kasım 2023, 22:20 Güncelleme 14 Kasım 2023, 22:25
HANGİ ÜLKENİN KAÇ NÜKLEER SİLAHI VAR? | İsrailli bakanın açıklaması ile tekrar gündeme geldi: İşte güncel sıralama... 1

Dünyada sadece 9 ülkede nükleer silah bulunuyor. Stockholm Barış Araştırmaları Enstitüsü'nün yaptığı araştırma hangi ülkede ne kadar nükleer silah olduğunu ortaya çıkardı. İşte o sırama...

9- KUZEY KORE
20-30 arası nükleer silahı bulunuyor.

HANGİ ÜLKENİN KAÇ NÜKLEER SİLAHI VAR? | İsrailli bakanın açıklaması ile tekrar gündeme geldi: İşte güncel sıralama... 2

8- İSRAİL
İsrail'in 80-90 arasında nükleer silahı olduğu belirtiliyor.

HANGİ ÜLKENİN KAÇ NÜKLEER SİLAHI VAR? | İsrailli bakanın açıklaması ile tekrar gündeme geldi: İşte güncel sıralama... 3

7-HİNDİSTAN
130-140 arası nükleer silahı olan Hindistan 7. sırada yer alıyor.

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