Birçoğunun anlamını bile bilmiyoruz! Sağlık Bakanlığı'ndan Kovid-19 sözlüğü!
İlk olarak Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan ve giderek yayılan yeni tip koronavirüs şu ana kadar 60 milyonu aşkın kişiye bulaştı. Koronavirüs hayatımıza girdiğinden bu yana birçok sağlık terimi ile karşılaştık. Sağlık Bakanlığı koronavirüsle birlikte hayatımızın bir parçası haline gelen sağlık terimleri için Kovid-19 sözlüğü hazırladı.
Kovid-19, sözlükte "İlk olarak Çin'in Vuhan şehrinde 2019 yılı Aralık ayının sonlarında ortaya çıkan, bulaştığı kişilerde ateş, öksürük, nefes darlığı gibi belirtilere neden olan hastalık." olarak tanımlandı.
Sözlükte yer alan diğer terimlerden bazıları ve anlamları şöyle:
Antijen: Vücuda girdiğinde veya aşılama yoluyla verildiğinde bağışıklık reaksiyonlarının başlamasına sebep olan molekül.
Bağışıklık: Belirli bir hastalık etkenine karşı vücudun direnci; immünite. Enfeksiyonlara karşı direnç sağlayan molekül, hücre ve dokular topluluğuna 'bağışıklık sistemi' denir.
Birincil vaka: Bir hastalığın toplumda yayılmasına yol açan ilk vaka. İndeks vaka da denir. İlk vakaya yol açan kişiyle temas eden veya ilişkili olup hastalananlar ikincil vaka olarak adlandırılır.