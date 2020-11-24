Birçoğunun anlamını bile bilmiyoruz! Sağlık Bakanlığı'ndan Kovid-19 sözlüğü!

Dünyayı etkisi altına alan ölümcül virüs Kovid-19 ile birlikte birçok tıbbi terim de günlük hayatın bir parçası haline geldi.

Sağlık Bakanlığı, salgınla birlikte en çok kullanılan kelimelerin daha iyi anlaşılabilmesi için Kovid-19 sözlüğü hazırladı.