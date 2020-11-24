Sağlık Bakanlığı'ndan son dakika koronavirüs kararı! 3 ay takip olmayacak...
Son dakika haberi... Sağlık Bakanlığı 'Temaslı takibi, salgın yönetimi, evde hasta izlemi ve filyasyon' rehberini güncelleyerek bundan böyle sağlık çalışanları haricinde kalan temaslı takibinde, koronavirüs tedavisi olanların iyileşmesini takip eden 3 ay içerisinde Kovid-19 vakası ile temas riskli olarak değerlendirmeyeceği kararını aldı. Koronavirüsle mücadele kapsamında hükümette yapılan toplantılarda dikkat çeken detaylar ortaya çıktı.
24.11.2020 09:01
- Son Güncelleme: 24.11.2020 09:01
Güncellenen rehberde, "Sağlık Çalışanları Haricinde Kalan Temaslı Takibi" bölümünde, "Kesin veya olası Kovid-19 enfeksiyonu olan bir kişi ile damlacık enfeksiyonuna yönelik korunma önlemleri alınmadan yakın temas etmiş olan kişiler, son temaslarından sonraki 14 gün boyunca; özellikle ateş ve solunum semptomları açısından telefon ile sorgulanarak izlenmeli, gerekir ise ev ziyareti yapılmalıdır" denildi.
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