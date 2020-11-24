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Sağlık Bakanlığı'ndan son dakika koronavirüs kararı! 3 ay takip olmayacak...

Son dakika haberi... Sağlık Bakanlığı 'Temaslı takibi, salgın yönetimi, evde hasta izlemi ve filyasyon' rehberini güncelleyerek bundan böyle sağlık çalışanları haricinde kalan temaslı takibinde, koronavirüs tedavisi olanların iyileşmesini takip eden 3 ay içerisinde Kovid-19 vakası ile temas riskli olarak değerlendirmeyeceği kararını aldı. Koronavirüsle mücadele kapsamında hükümette yapılan toplantılarda dikkat çeken detaylar ortaya çıktı.

24.11.2020 09:01 - Son Güncelleme: 24.11.2020 09:01
Sağlık Bakanlığı'ndan son dakika kararı! 3 ay takip olmayacak...

Sağlık Bakanlığı, "Temaslı takibi, salgın yönetimi, evde hasta izlemi ve filyasyon" rehberini güncelledi.

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Sağlık Bakanlığı'ndan son dakika kararı! 3 ay takip olmayacak...

Güncellenen rehberde, "Sağlık Çalışanları Haricinde Kalan Temaslı Takibi" bölümünde, "Kesin veya olası Kovid-19 enfeksiyonu olan bir kişi ile damlacık enfeksiyonuna yönelik korunma önlemleri alınmadan yakın temas etmiş olan kişiler, son temaslarından sonraki 14 gün boyunca; özellikle ateş ve solunum semptomları açısından telefon ile sorgulanarak izlenmeli, gerekir ise ev ziyareti yapılmalıdır" denildi.

Sağlık Bakanlığı'ndan son dakika kararı! 3 ay takip olmayacak...

Temaslı takibinin il-ilçe sağlık müdürlükleri tarafından organize edildiği hatırlatılan rehberde, şu ifadeler yer aldı: "Temaslı değerlendirilmesi yapılırken, Kovid-19 vakasının PCR testi alınmasından veya semptom başlangıcından önceki 48 saatlik süre içindeki temaslıları değerlendirmeye alınır.

Sağlık Bakanlığı'ndan son dakika kararı! 3 ay takip olmayacak...

Kesin Kovid-19 tanısı alan kişilerde, enfeksiyon tablosunun iyileşmesini takip eden 3 ay içerisinde gerçekleşen Kovid-19 vakası ile temas durumu, riskli temas olarak değerlendirilmez ve temaslı takibi yapılmaz.

Sağlık Bakanlığı'ndan son dakika kararı! 3 ay takip olmayacak...

Bu kişilerin 3 ay sonrasında gerçekleşen Kovid-19 vakası ile temasları değerlendirmeye alınarak temaslı listelerine dahil edilir.

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