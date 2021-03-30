Bugünkü
Takvim

Koronavirüs aşısında basın çalışanlarına öncelik mi geliyor? AK Parti'den flaş teklif

Dünyayı adeta bir seneyi aşkın süredir ele geçiren koronavirüsten korunmak için başlatılan aşı uygulamasında vatandaşlar önceliklerine göre gruplara ayrıldı. Önce sağlık çalışanları sonra yaşlılar derken sıra 60 yaş ve üstü vatandaşlara geldi. Aşı uygulaması hız kesmeden devam ederken AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ'dan basın çalışanlarını ilgilendiren flaş bir teklif geldi. İşte detaylar...

30.03.2021 17:09 - Son Güncelleme: 30.03.2021 17:16
Koronavirüs aşısında basın çalışanlarına öncelik mi geliyor? AK Parti'den flaş teklif

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, cumartesi günü sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Kovid-19 aşı programında yeni gruba geçildiğini duyurmuştu. Öncelik sırasına göre belirlenen kategori hakkında AK Partili isimden flaş bir teklif geldi.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Koronavirüs aşısında basın çalışanlarına öncelik mi geliyor? AK Parti'den flaş teklif

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, parti genel merkezinde, Anadolu Yayıncıları Derneği Başkanı Sinan Burhan ve beraberindeki yönetim kurulu üyelerini kabul etti.

Koronavirüs aşısında basın çalışanlarına öncelik mi geliyor? AK Parti'den flaş teklif

Dağ, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşılama uygulamasında, basın emekçilerine öncelik verilmesi gerektiğini bildirdi.

Koronavirüs aşısında basın çalışanlarına öncelik mi geliyor? AK Parti'den flaş teklif

Dağ, basın mensuplarının Kovid-19 aşısı olması yönündeki taleplere ilişkin, "Muhabirler ve kameramanlar gece gündüz demeden çalışıyor. Sel felaketinde, deprem felaketinde, savaşta ve hastalıkta muhabirler hep sahada çalıştı. Koronavirüs salgını yasaklarında bile çalıştılar. Bu sebeple basın emekçilerine aşılamada öncelik verilmelidir." değerlendirmesinde bulundu.

Koronavirüs aşısında basın çalışanlarına öncelik mi geliyor? AK Parti'den flaş teklif

Bu konuda Sağlık Bakanlığıyla görüşme halinde olduklarını aktaran Dağ, "En kısa zamanda basın emekçilerine müjdeli haberi vereceğiz." ifadesini kullandı.