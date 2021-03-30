Koronavirüs aşısında basın çalışanlarına öncelik mi geliyor? AK Parti'den flaş teklif
Dünyayı adeta bir seneyi aşkın süredir ele geçiren koronavirüsten korunmak için başlatılan aşı uygulamasında vatandaşlar önceliklerine göre gruplara ayrıldı. Önce sağlık çalışanları sonra yaşlılar derken sıra 60 yaş ve üstü vatandaşlara geldi. Aşı uygulaması hız kesmeden devam ederken AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ'dan basın çalışanlarını ilgilendiren flaş bir teklif geldi. İşte detaylar...
30.03.2021 17:09
- Son Güncelleme: 30.03.2021 17:16
Dağ, basın mensuplarının Kovid-19 aşısı olması yönündeki taleplere ilişkin, "Muhabirler ve kameramanlar gece gündüz demeden çalışıyor. Sel felaketinde, deprem felaketinde, savaşta ve hastalıkta muhabirler hep sahada çalıştı. Koronavirüs salgını yasaklarında bile çalıştılar. Bu sebeple basın emekçilerine aşılamada öncelik verilmelidir." değerlendirmesinde bulundu.