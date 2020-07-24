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Ayasofya Camii ibadete açıldı! İşte tarihi güne damga vuran kareler

Ayasofya Cami, Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin de katıldığı cuma namazıyla ibadete açıldı. Bu tarihi ana şahitlik etmek isteyenler yurdun dört bir yanında Ayasofya Camii'ne sabahın erken saatlerinde akın etti. İşte tarihi açılışa damga vuran kareler.

24.07.2020 16:14 - Son Güncelleme: 24.07.2020 16:23
Ayasofya Camii ibadete açıldı! İşte tarihi güne damga vuran kareler

Ayasofya Camii ve çevresinde sabahın erken saatlerinde havadan da görüntülendi. Yetişemeyenler de Yenikapı miting alanında namaz kıldı. Yenikapı Miting alanı da havadan görüntülendi.

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Ayasofya Camii ibadete açıldı! İşte tarihi güne damga vuran kareler

ERDOĞAN VE BAHÇELİ SAF TUTTU
Başkan Erdoğan, Üsküdar Kısıklı'daki konutundan çıkarak, Ayasofya Camii'ne saat 12.00 sıralarında geldi. Erdoğan'ın yanı sıra camiye, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, TBMM Başkanı Mustafa Şentop, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, TBMM Başkanvekili Celal Adan, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, İletişim Başkanı Fahrettin Altun, MHP Genel Sekreteri İsmet Büyükataman, eski Başbakanlardan Tansu Çiller, BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş da geldi.

Ayasofya Camii ibadete açıldı! İşte tarihi güne damga vuran kareler

ERDOĞAN KURAN OKUDU
Ayasofya Camii, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın katıldığı cuma namazıyla ibadete açıldı.

Ayasofya Camii ibadete açıldı! İşte tarihi güne damga vuran kareler

Cuma namazında Erdoğan, Fuat Oktay ve Devlet Bahçeli ile saf tuttu. Namaz öncesinde Erdoğan namaz öncesi Fatiha Suresi ve Bakara Suresinin ilk 7 ayetini okudu. Ardından Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, dua okudu.

Ayasofya Camii ibadete açıldı! İşte tarihi güne damga vuran kareler

4 MİNARESİNDE 4 MÜEZZİN BİRLİKTE SELA
4 minaresinde 4 müezzin birlikte sela okudu. Cuma salası okunduğu sırada meydanda bekleyenler tekbir getirdi. Ayasofya Camii ve çevresi Cuma namazı için doldu taştı. Namaz sırasında sosyal mesafe kuralına uyulduğu görüldü.

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