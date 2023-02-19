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Başkan Erdoğan'dan AK Parti MYK'da deprem bölgesi talimatı: Halkımız rahat edene kadar bize rahat yok

Son dakika haberi | Türkiye Kahramanmaraş merkez üslü depremlerin yaralarını sarmak için dört koldan çalışma yürütürken, Başkan Erdoğan da çalışmaları yakından takip ediyor. AK Parti MYK toplantısında kurmaylarına deprem bölgesi için talimat veren Başkan Erdoğan, "Önceliklik hedef konteyner kentleri tamamlamak. Ardından kalıcı konutları yapacağız. Vatandaşı rahat ettirene kadar bize rahat yok" dedi.

19.02.2023 07:14 - Son Güncelleme: 19.02.2023 07:22
Başkan Erdoğan’dan AK Parti MYK’da deprem bölgesi talimatı: Halkımız rahat edene kadar bize rahat yok

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın önceki gün katıldığı AK Parti MYK toplantısında 11 ilde yıkıma yol açan Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından yapılan çalışmalar masaya yatırıldı.

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Başkan Erdoğan’dan AK Parti MYK’da deprem bölgesi talimatı: Halkımız rahat edene kadar bize rahat yok

Deprem bölgesinde yaraları sarmak ve hayatın normale dönmesi için gereken adımların hızla atılacağını söyleyen Erdoğan, önceliğin konteyner kentleri tamamlamak olduğunu, ardından da kalıcı konutları yapacaklarını kaydetti.

Başkan Erdoğan’dan AK Parti MYK’da deprem bölgesi talimatı: Halkımız rahat edene kadar bize rahat yok

Toplantıda partisinin kurmaylarına depremin yaralarını sarmak için önümüzdeki günlerde atacakları adımlarla ilgili bilgi veren Başkan Erdoğan, milletvekilleri ve parti teşkilatına "Bölgeye gidin" talimatında bulundu. Erdoğan'ın toplantıda verdiği mesajlardan bazıları şöyle:

Başkan Erdoğan’dan AK Parti MYK’da deprem bölgesi talimatı: Halkımız rahat edene kadar bize rahat yok

EN BÜYÜK FELAKET
Ülkemiz, tarihindeki en büyük felaketi yaşıyor. Bu, dünyanın da en büyük felaketlerinden biri.

Başkan Erdoğan’dan AK Parti MYK’da deprem bölgesi talimatı: Halkımız rahat edene kadar bize rahat yok

YARALAR HIZLA SARILACAK
Ama biz hızlıca yaraları saracağız. Bir an önce normalleşme için her türlü tedbiri alacağız. Vatandaşımızın bu süreçte sorun ve sıkıntı yaşamasının önüne geçmeye çalışacağız. Vatandaşı rahat ettirene kadar bize rahat yok.

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