Başkan Erdoğan’dan AK Parti MYK’da deprem bölgesi talimatı: Halkımız rahat edene kadar bize rahat yok

YARALAR HIZLA SARILACAK

Ama biz hızlıca yaraları saracağız. Bir an önce normalleşme için her türlü tedbiri alacağız. Vatandaşımızın bu süreçte sorun ve sıkıntı yaşamasının önüne geçmeye çalışacağız. Vatandaşı rahat ettirene kadar bize rahat yok.