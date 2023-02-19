Başkan Erdoğan'dan AK Parti MYK'da deprem bölgesi talimatı: Halkımız rahat edene kadar bize rahat yok
Son dakika haberi | Türkiye Kahramanmaraş merkez üslü depremlerin yaralarını sarmak için dört koldan çalışma yürütürken, Başkan Erdoğan da çalışmaları yakından takip ediyor. AK Parti MYK toplantısında kurmaylarına deprem bölgesi için talimat veren Başkan Erdoğan, "Önceliklik hedef konteyner kentleri tamamlamak. Ardından kalıcı konutları yapacağız. Vatandaşı rahat ettirene kadar bize rahat yok" dedi.
19.02.2023 07:14 - Son Güncelleme: 19.02.2023 07:22
Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın önceki gün katıldığı AK Parti MYK toplantısında 11 ilde yıkıma yol açan Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından yapılan çalışmalar masaya yatırıldı.