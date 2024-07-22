Meteoroloji haritayı yayımladı! Yurt genelinde sıcak hava etkili oluyor: İstanbul'da yarın yağış var

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, günlük hava durumunu raporunu yayımladı. 1 ile sarı kodlu uyarı yapılan raporda, bugün öğle saatlerinden sonra Kırklareli 'de yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklendiği bildirildi.

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Ülkemizin kuzey ve doğu kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Edirne, Kırklareli, Kars ve Ardahan çevreleri ile Erzurum'un kuzey ve Van'ın doğu çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.