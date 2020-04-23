CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu polisleri şehit eden MLKP terör örgütü kurucularından Hasan Ocak’ı “Komutan” diye övmüş!
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Prof. Dr. Fahrettin Altun'a ait ikametgah olarak kullanılan meskenin fotoğrafının çekilmesi talimatını veren CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'nun; MLKP terör örgütü kurucularından Hasan Ocak'a övgüler yağdırdığı öğrenildi. Canan Kaftancıoğlu'nun; MLKP terör örgütü kurucularından Hasan Ocak'a 19 Mayıs 2013 tarihinde sosyal paylaşım sitesi Twitter'daki şahsi hesabından, "Hasan Ocak yaşıyor. Komutana bin selam!" ifadelerini paylaştığı öğrenildi. İşte Sabah gazetesinden Kenan Kıran'ın özel haberinin detayları...
MLKP terör örgütünün Avrupa yakası sekreteri Muhabbet Kurt, Avrupa yakası semtler sorumlusu İnan Ulaş Gezici'nin de bulunduğu örgüt üyelerinin, Gazi Mahallesi'nde 11 Mart 1998'de bir polis otosunun taranması ve bir başkomserin yaralanması eylemiyle 1995'ten bu yana 13 faili meçhul olayı gerçekleştirdikleri belirlendi.
POLIS MEMURU SÜLEYMAN UYSAL ŞEHİT EDİLDİ, KAYMAKAMLIK BİNASINA BOMBALI SALDIRI
Muhabbet Kurt'un Eyüp Alibeyköy Saya Yokuşu Çıkrık Sokak'ta 79 - 34 sayılı ekibe 1995'te silahlı saldırıda bulunulması ve Polis Memuru Süleyman Uysal'ın şehit edilmesiyle Sultanbeyli'de 1996'da kaymakamlık binasına silahlı ve bombalı saldırıda kuryelik yaptığı, Mert FM'in 1995'te basılması eyleminde ise istihbarat topladığı belirtildi.
SATILMIŞ CAN SİLAHLI SALDIRI SONUCU ŞEHİD EDİLDİ
MLKP örgütü semtler sorumlusu İnan Ulaş Gezici'nin ise 19 Mayıs 1998'de Esenler Karabayır Mahallesi'nde Can Stüdyo adlı fotoğraf stüdyosunu işleten MHP'li Satılmış Can'ın silahlı saldırı sonucu şehid edilmesi, 11 Mart 1998'de Gazi Mahallesi'nde görevli polis otosuna ateş açılması ve bir başkomserin yaralanması, Bağcılar'da polis otosunun taranması, Kadıköy'de 1996'da çıkan olayların provoke edilmesi, 1996'da Sultanbeyli'de kaymakamlık ve MHP binasına saldırı eylemi dahil birçok korsan gösteriye katıldığı belirtildi.
Canan Kaftancıoğlu, CHP ilçe başkanının görevini yaparak ve partisinin talimatıyla inşaatın olduğu arsayı kontrol etmek için gittiğini belirterek, "(Suat Özçağdaş yine gidecektir" ifadelerini kullandı.
ÖZÇAĞDAŞ: "İL BAŞKANIMI ARADIM. KENDİSİNE RAPORLADIM"
CHP Üsküdar İlçe Başkanı Suat Özçağdaş da, "Fahrettin Altun beyin evinin yanında bulunan araziyi görmek için gittim. Araziye baktım. Bir inşaat çalışması olmadığını gördüm. İl Başkanımı (Canan Kaftancıoğlu) aradım. Kendisine raporladım. 'Burada inşaat faaliyeti yok' dedim. WhatsApp'tan arazinin fotoğrafını gönderdim" dedi.
KAFTANCIOĞLU: ÖZÇAĞDAŞ, PARTİSİNİN TALİMATIYLA İNŞAATIN OLDUĞU ARSAYI KONTROL ETMEK İÇİN GİTTİ
CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, İletişim Başkanı Prof. Dr. Fahrettin Altun'a ait ikametgah olarak kullanılan meskenin fotoğrafının çekilmesi talimatını partisinin verdiğini açıkladı.
Canan Kaftancıoğlu; aralarında CHP Üsküdar İlçe Başkanı Suat Özçağdaş'ın da bulunduğu üç kişinin 21 Nisan 2020 saat:12.50 sıralarında Prof. Dr. Fahrettin Altun'un ikametgah olarak kullandığı meskene gitmesi ve Suat Özçağdaş'ın meskenin fotoğrafını çekmesine ilişkin açıklamalarda bulundu.