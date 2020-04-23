RAMAZAN İMSAKİYE
Haberler Galeri Güncel Türkiye'de 23 Nisan koronavirüs vaka sayısı kaç oldu? Rekor iyileşme: 2.104

Türkiye'de 23 Nisan koronavirüs vaka sayısı kaç oldu? Rekor iyileşme: 2.104

Çin'de başlayarak dünyaya yayılan öldürücü Kovid-19 virüsü dünyayı tehdit ediyor. Ülkemizde görülen yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını kapsamında vaka sayıları günlük olarak Sağlık Bakanlığı'nın https://covid19.saglik.gov.tr/ sitesinden açıklanıyor. Bakan Koca, bugün dünden daha durumdayız diyerek paylaştığı tabloda 23 Nisan'da 2.104 hastanın iyileştiği görüldü. Peki 23 Nisan 2020 tarihinde Kovid-19'da vaka ve vefat sayıları ne kadar oldu? İşte https://covid19.saglik.gov.tr/ sitesinde yer alan ve Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın açıkladığı veriler ile Türkiye'deki gün gün koronavirüs vaka ve ölüm sayıları...

23.04.2020 20:17 - Son Güncelleme: 23.04.2020 20:17
Türkiye'de 23 Nisan koronavirüs vaka sayısı kaç oldu? Rekor iyileşme: 2.104

Çin'de başlayarak dünyaya yayılan öldürücü Kovid-19 virüsü dünyayı tehdit ediyor. Ülkemizde görülen yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını kapsamında vaka sayıları günlük olarak

GALERİ DEVAM EDİYOR
Türkiye'de 23 Nisan koronavirüs vaka sayısı kaç oldu? Rekor iyileşme: 2.104

Sağlık Bakanlığı'nın https://covid19.saglik.gov.tr/ sitesinden açıklanıyor. Bakan Koca, bugün dünden daha durumdayız diyerek paylaştığı tabloda 23 Nisan'da 2.104 hastanın iyileştiği görüldü.

Türkiye'de 23 Nisan koronavirüs vaka sayısı kaç oldu? Rekor iyileşme: 2.104

Peki 23 Nisan 2020 tarihinde Kovid-19'da vaka ve vefat sayıları ne kadar oldu? İşte https://covid19.saglik.gov.tr/ sitesinde yer alan ve Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın açıkladığı veriler ile Türkiye'deki gün gün koronavirüs vaka ve ölüm sayıları...

Türkiye'de 23 Nisan koronavirüs vaka sayısı kaç oldu? Rekor iyileşme: 2.104
Türkiye'de 23 Nisan koronavirüs vaka sayısı kaç oldu? Rekor iyileşme: 2.104
DİĞER GALERİLER
Bir sonraki galeri
10 sn kaldı CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu polisleri şehit eden MLKP terör örgütü kurucularından Hasan Ocak’ı “Komutan” diye övmüş!
CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu polisleri şehit eden MLKP terör örgütü kurucularından Hasan Ocak’ı “Komutan” diye övmüş!