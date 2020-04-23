Türkiye'den Doğu Akdeniz'de dev tatbikat! Dosta güven düşmana korku...
15-17 Nisan tarihleri arasında Ege Denizi ve Doğu Akdeniz'de Deniz Kuvvetleri Komutanlığı tarafından dev bir tatbikat gerçekleştirildi. Milli Savunma Bakanlığı tatbikata ilişkin tüm gelişmeleri sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla duyururken, "Eğitimlere; 33 adet savaş gemisi, deniz karakol uçakları, helikopterler, İnsansız Hava Araçları, deniz piyade birlikleri, SAT/SAT timleri katıldı." denildi.
Türkiye, Ege Denizi ve Doğu Akdeniz'de gerçekleştirdiği dev tatbikat ile bölgedeki gücünü bir kez daha gözler önüne serdi. MSB'den yapılan açıklamada, "Deniz Kuvvetleri Komutanlığı Harekâta Hazırlık Eğitimleri; 15-17 Nisan tarihleri arasında Ege Denizi ve Doğu Akdeniz'de icra edildi. Eğitimlere; 33 adet savaş gemisi, deniz karakol uçakları, helikopterler, İnsansız Hava Araçları, deniz piyade birlikleri, SAT/SAT timleri katıldı." denildi.
DEV TATBİKAT
Deniz Kuvvetleri'nin dev tatbikatı geniş yankı uyandırırken, özellikle darbeci Hafter'in durumdan endişelendiğine dair haberler servis edildi. Deniz Kuvvetleri tarafından icra edilen dev operasyona Hava Kuvvetleri'nin F-16'larla katıldığı öğrenilmişti. F-16'lar Libya sınırlarına girmeden uçuşlar gerçekleştirince, Hafter güçlerinin Libya'ya hava saldırısı yapılacağına dair algı haberleri gündeme gelmişti.
MSB BUGÜN TATBİKATA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR YAYINLADI
MSB'nin sitesinde yer alan ilk açıklamada şu ifadeler kullanıldı:
Türk Deniz Kuvvetleri; Doğu Akdeniz'de deniz yetki alanlarımıza yönelik hak ve menfaatlerimizi korumak, denizde durumsal farkındalığı artırmak ve deniz güvenliğine katkı sağlamak maksadıyla; fırkateynler, korvetler, hücumbotlar, denizaltılar, deniz karakol uçakları, helikopterler ve insansız hava araçlarının katılımıyla 2006 yılından itibaren Akdeniz Kalkanı Harekâtını (AKH) icra etmektedir.
Bugüne kadar milli olarak yürütülen Akdeniz Kalkanı Harekâtının uluslararası hale getirilmesi kapsamında, Pakistan Deniz Kuvvetleri bağlısı PNS ALAMGIR 21-23 Kasım 2019 ve PNS YARMOOK 10-11 Mart 2020 tarihlerinde, Ürdün Kraliyet Deniz Kuvvetleri mensubu iki gözlemci personel ise 21-28 Kasım 2019 tarihleri arasında TCG BARBAROS fırkateyninde iştirak ederek Akdeniz Kalkanı Harekâtının uluslararası bir boyut kazanması sağlanmıştır.
Ayrıca, 21 Nisan 2020 tarihinde karşılıklı ticari gemi bilgilerinin Deniz Kuvvetleri Komutanlığı tarafından geliştirilen bir iz aktarım sistemi üzerinden Pakistan ile paylaşılmasına başlanmış ve Akdeniz Kalkanı Harekâtının uluslararası bir boyut kazanması perçinlenmiştir.
Bahse konu harekâta diğer yabancı deniz kuvvetleri bağlısı personel ve gemilerin de katılımına yönelik çalışmalara kararlılıkla devam edilmektedir.
MSB'nin sosyal medya hesabından yapılan ikinci açıklamada ise şu ifade kullanıldı:
#COVID19'a karşı aldığı önleyici ve proaktif tedbirler sayesinde Deniz Kuvvetleri Komutanlığı harekâta hazırlık durumunu, verilecek her türlü görevi icra edebilecek şekilde salgından etkilenmeksizin en üst seviyede idame etmektedir.
Deniz Kuvvetleri Komutanlığı Harekâta Hazırlık Eğitimleri; 15-17 Nisan tarihleri arasında Ege Denizi ve Doğu Akdeniz'de icra edildi. Eğitimlere; 33 adet savaş gemisi, deniz karakol uçakları, helikopterler, İnsansız Hava Araçları, deniz piyade birlikleri, SAT/SAT timleri katıldı.