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Bu bilgiler hayat kurtarıyor! Deprem anında sakın bunları yapmayın

İzmir depreminin ardından milyonlarca kişi "depreme ne kadar hazırlıklıyız?" sorusuna bir kez daha yanıt aramaya başladı. Türkiye genelinde deprem hazırlıklarının henüz istenilen seviyede olmadığı belirtilirken, arama kurtarma ekipleri doğal afet anında neler yapılması gerektiğini madde madde anlattı.

12.11.2020 10:15 - Son Güncelleme: 12.11.2020 10:15
Bu bilgiler hayat kurtarıyor! Deprem anında sakın bunları yapmayın

12 Kasım tarihi, 1999 yılında Düzce'yi vuran depremin ardından Afete Hazırlık Günü ilan edildi. GEA Arama Kurtarma Grubu yılın tüm günlerinde afet bilincini geliştirmek için programlar düzenlese de, 12 Kasım Afete Hazırlık Günü'nün onlar için ayrı bir yeri var. Gönüllüler tarafından kurulduğu1994 yılından bu yana 50'den fazla ulusal ve uluslararası afette insanların yardımına koşan GEA Arama Kurtarma Grubu, 12 Kasım Afete Hazırlık Günü'nde, olası bir depremde hayatta kalmamızı sağlayacak ipuçlarını paylaştı.

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Bu bilgiler hayat kurtarıyor! Deprem anında sakın bunları yapmayın

İLETİŞİM PLANINIZ HAZIR OLSUN
- Aile iletişim planı yapılmalı. Deprem sonrasında nasıl haberleşeceğinizi, toplanma ve buluşma noktalarınızı belirlemelisiniz. Telefon olmadığında nasıl haberleşeceğinize önceden karar verin.

Bu bilgiler hayat kurtarıyor! Deprem anında sakın bunları yapmayın

- Yaşadığınız yerlerde tehlike avı yapın ve deprem sırasında devrilerek, düşerek, kırılarak yaralanmanıza, kayıp düşmenize neden olabilecek veya çıkış yollarını kapatabilecek eşyaları, mobilyaları belirleyin.

Bu bilgiler hayat kurtarıyor! Deprem anında sakın bunları yapmayın

- Dağılma tehlikesi olan cam, kapı, ayna gibi yerlere cam filmi takın. Dolap, çekmece ve mobilyalara kapak kilidi monte edin.

Bu bilgiler hayat kurtarıyor! Deprem anında sakın bunları yapmayın

KOŞMAYIN, KAÇMAYIN
- Yataklarınızın yanında düdük, el feneri, su ve ayakkabı bulundurun. Depremden sonra ilk 24 saatte ihtiyaç duyabileceğiniz eşyalarınızın olduğu bir çanta hazırlayın. Çantanın içinde resmi belgelerin fotokopileri ve acil durum iletişim kartı da bulunsun.

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