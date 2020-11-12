Bu bilgiler hayat kurtarıyor! Deprem anında sakın bunları yapmayın

12 Kasım tarihi, 1999 yılında Düzce'yi vuran depremin ardından Afete Hazırlık Günü ilan edildi. GEA Arama Kurtarma Grubu yılın tüm günlerinde afet bilincini geliştirmek için programlar düzenlese de, 12 Kasım Afete Hazırlık Günü'nün onlar için ayrı bir yeri var. Gönüllüler tarafından kurulduğu1994 yılından bu yana 50'den fazla ulusal ve uluslararası afette insanların yardımına koşan GEA Arama Kurtarma Grubu, 12 Kasım Afete Hazırlık Günü'nde, olası bir depremde hayatta kalmamızı sağlayacak ipuçlarını paylaştı.