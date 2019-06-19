İşte CHP adayı Ekrem İmamoğlu'nun yalanları ve gerçekler

23 Haziran'da gerçekleşecek İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimi öncesi geçtiğimiz pazar günü AK Parti adayı Binali Yıldırım ile CHP adayı Ekrem İmamoğlu, ortak yayına katıldı. Yıldırım ile İmamoğlu, Lütfi Kırdar Kongre ve Sergi Sarayı'nda düzenlenen ortak yayında, gazeteci İsmail Küçükkaya'nın sorularına yanıt verdi. İşte büyük düelloya sahne olan programda Binali Yıldırım'ın rakibi Ekrem İmamoğlu'nun yalan ve iftiralarını teker teker çürüttüğü o anlar…
İşte CHP adayı Ekrem İmamoğlu'nun yalanları ve gerçekler19.06.2019 12:03
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