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Başkan Erdoğan'ı şaşırtan 28 yıllık hikaye! 10 yaşındayken elini öptü şimdi ilçe başkanı

Daha henüz 10 yaşındayken Başkan Erdoğan'ın elini öpen çocuk 28 yıl sonra AK Parti Osmangazi İlçe Başkanı oldu. Erdoğan, 28 yıl önceki fotoğrafı görünce hem şaşırdı hem duygulandı.

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Giriş Tarihi 23 Aralık 2023, 12:33 Güncelleme 23 Aralık 2023, 12:33
Başkan Erdoğan’ı şaşırtan 28 yıllık hikaye! 10 yaşındayken elini öptü şimdi ilçe başkanı 1

Başkan Recep Tayyip Erdoğan 10 yaşındayken elini öpen çocuğu, 28 yıl sonra elinde o anları anlatan fotoğrafla ilçe başkanı olarak karşısında görünce hem şaşırdı, hem de duygulandı.

Başkan Erdoğan’ı şaşırtan 28 yıllık hikaye! 10 yaşındayken elini öptü şimdi ilçe başkanı 2

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın İstanbul Büyükşehir Belediyesi başkanlığı yaparken Bursa ziyaretinde fotoğraf çekildiği 10 yaşındaki çocuk, AK Parti Osmangazi İlçe Başkanı olarak görev yapmanın gururunu yaşıyor.

Başkan Erdoğan’ı şaşırtan 28 yıllık hikaye! 10 yaşındayken elini öptü şimdi ilçe başkanı 3

Bursa'da 1985 yılında dünyaya gelen Adnan Kurtuluş, 38 yaşında göreve geldiği AK Parti Osmangazi İlçe Başkanlığı görevinde farklı gurur yaşıyor. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın İstanbul Büyükşehir Belediyesi başkanlığı yaparken Bursa ziyaretinde kalabalığı yararak kendisiyle fotoğraf çektiren Adnan Kurtuluş, o fotoğraf karesine gözü gibi baktı.

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