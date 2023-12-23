Başkan Erdoğan'ı şaşırtan 28 yıllık hikaye! 10 yaşındayken elini öptü şimdi ilçe başkanı

Daha henüz 10 yaşındayken Başkan Erdoğan'ın elini öpen çocuk 28 yıl sonra AK Parti Osmangazi İlçe Başkanı oldu. Erdoğan, 28 yıl önceki fotoğrafı görünce hem şaşırdı hem duygulandı.