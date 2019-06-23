Ceza infaz yasası ne zaman çıkar? Af yasası 3600 ek gösterge hal yasası son dakika haberleri! 3600 ek gösterge çıktı mı? Milyonlarca vatandaşın biran önce çözüme kavuşması için beklediği genel af, hal yasası, kıdem tazminatı 3600 ek gösterge ve EYT konuları, sürekli gündemde yer alan konulardan. Ancak uzun zamandır hiç bir çözüm üretilmemesi ile beklemeye devam eden vatandaşlar, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın İstanbul Esenler'de katıldığı '10 bin hatim 100 bin dua' gecesinde taleplerini tekrar olarak cumhurbaşkanına iletti.