Ceza infaz yasası ne zaman çıkar? Af yasası 3600 ek gösterge hal yasası son dakika haberleri! 3600 ek gösterge çıktı mı?
Son dakika haberleri... Seçimler öncesi hem gündeme gelen mahkumlara ilişkin genel af yasası ceza indirimini kapsayan af teklifine ilişkin son dakika haberleri merak edilmeye başlandı. 31 Mart yerel seçimlerinden sonrasında çalışmalarına başlayan Meclis'te MHP'nin teklifi olan ve AK Parti'nin de üzerinde çalışma yaptığı genel af yasası ceza indirimi mahkumlar af ne oldu? Af yasası mahkumlara ceza indirimi teklifi Meclis'e ne süre gelecek? Mahkumlara ceza indirimi 23 Haziran İstanbul seçimlerinden sonra çıkar mı? Haziran ayında genel af çıkar mı son dakika af haberleri...
Ceza infaz yasası ne zaman çıkar? Af yasası 3600 ek gösterge hal yasası son dakika haberleri! 3600 ek gösterge çıktı mı? Milyonlarca vatandaşın biran önce çözüme kavuşması için beklediği genel af, hal yasası, kıdem tazminatı 3600 ek gösterge ve EYT konuları, sürekli gündemde yer alan konulardan. Ancak uzun zamandır hiç bir çözüm üretilmemesi ile beklemeye devam eden vatandaşlar, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın İstanbul Esenler'de katıldığı '10 bin hatim 100 bin dua' gecesinde taleplerini tekrar olarak cumhurbaşkanına iletti.
Seçim nedeniyle tatilde olan meclisin açılması ile birlikte yoğun bir süreç başlayacak. Recep Tayyip Erdoğan bütün bu konuların meclisin açılması ile görüşülmeye başlayacağını aktardı. İnfaz yasasının yeniden düzenlenmesi ile cezanın yarısını çeken hükümlü serbest bırakılacak, son zamanlarda sıkça gündeme gelen akdına şiddet, çocuk istismarı ve tecavüz gibi ağır suçlarda cezalar artırılacak. Hafif suçlara uygulanacak cezalar yeniden düznelenecek.
3600 EK GÖSTERGE NEDİR?
Ek gösterge memurların, aylık ücretlerinin, emekli aylıklarının ve emekli ikramiyelerinin belirlenmesinde önemli unsurlardan biridir. Ek göstergelerin yüksek olması emekli aylığı ve ikramiyesinin de yüksek olması demektir. Bu nedenle memurlar bulundukları unvanların 1'inci derece kadroları için belirlenen ek gösterge rakamlarının yüksek olmasını istemektedirler.
3600 EK GÖSTERGE NEDEN ÖNEMLİ?
3600 ek gösterge memurların çalışırken aldıkları maaşları artırıyor. Ancak, ek göstergenin esas faydası emekli ikramiyesi ve emekli aylığında görülüyor.
Ek göstergenin 3600'e çıkmasıyla, 25 yıl hizmeti bulunan kapsamdaki memurların emekli aylığı 642 TL ile 727 TL arasında artacak. Emekli aylığındaki artıştan, daha önce emekli olanlar ve bundan sonra emekli olacak kişiler yararlanacak.