Başkan Erdoğan'a sevgi seli! İşte dikkat çeken anlar...
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, yenilenen İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimi için oyunu, Üsküdar'daki Saffet Çebi Ortaokulu'nda "3300" numaralı sandıkta kullandı.
Vatandaşların sevgi gösterileriyle karşılanan Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan, oylarını kullanacakları "3300" numaralı sandığın bulunduğu sınıfa geçerek sandık görevlileriyle tek tek tokalaştı. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan, gerekli kimlik kontrollerinin ardından oylarını kullandı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, oy verme işleminin ardından sandık başında basın mensuplarına açıklama yaptı.
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçiminin bu şekilde yapılmaması gerektiğini kaydeden Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Ne yazık ki 31 Mart'tan sonra mevcut gelişmeler böyle bir seçimin yapılması, Yüksek Seçim Kurulu kararıyla yenilenmesi yoluna gidildi. Bugün de İstanbul'umuzda bu seçimi gerçekleştiriyoruz" dedi.
"İSTANBUL SEÇMENİ İSTANBUL İÇİN EN İSABETLİ KARARI VERECEKTİR"
Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Temennim odur ki İstanbul'umuzda İstanbul'umuzun geleceğine tecrübesiyle dinamizmiyle ve Ankara-İstanbul bütünleşmesiyle bir sürecin getirilmesini çok çok faydalı buluyorum. Bunun için de İstanbul seçmeni İstanbul için en isabetli kararı verecektir diye düşünüyorum. Gayretleriniz için de sizlere teşekkür ediyorum. Hayırlı olsun" ifadelerini kullandı.