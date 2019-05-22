Uluslararası Anadolu Ankası 2019 Tatbikatı'nda nefes kesen anlar! Hedefler yerle bir edildi
Uluslararası Anadolu Ankası 2019 Tatbikatı Konya'da devam ediyor. ATAK ve yerli silahlar hedefleri vuruyor. Yerli mühimmatlarla hedefler yerle bir edildi. Tatbikata TSK'nın öncülüğünde, Azerbaycan, KKTC, Pakistan, Katar ve İngiltere'nin katılıyor. Yaklaşık 300 personel tatbikata katılıyor.
22.05.2019 16:12
- Son Güncelleme: 22.05.2019 16:16
Genelkurmay Başkanlığınca Türkiye'nin ev sahipliğinde, 6 uülkenin yer aldığı, jet uçakları, helikopterler ve kurtarma timlerıyle muşterek hava yer entegrasyonu gorevlerini içeren senaryoların icra edildiği 'Uluslararası Anadolu Ankası' tatbikatı adeta nefesleri kesti.
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