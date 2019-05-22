Uluslararası Anadolu Ankası 2019 Tatbikatı'nda nefes kesen anlar! Hedefler yerle bir edildi

Uluslararası Anadolu Ankası 2019 Tatbikatı Konya'da devam ediyor. ATAK ve yerli silahlar hedefleri vuruyor. Yerli mühimmatlarla hedefler yerle bir edildi. Tatbikata TSK'nın öncülüğünde, Azerbaycan, KKTC, Pakistan, Katar ve İngiltere'nin katılıyor. Yaklaşık 300 personel tatbikata katılıyor.

22.05.2019 16:12 - Son Güncelleme: 22.05.2019 16:16 BU GALERİYİ PAYLAŞ





