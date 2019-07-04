Ceza indirimi ne zaman Meclis'e gelecek? 4 Temmuz genel af ve ceza indirimi çıkacak mı, Meclis'e geldi mi?
Ceza indirimi ile ilgili son gelişmeler neler? Binlerce kadar mahkumunun ve ailesinin yakından takip ettiği af yasası, seçim sonrası en çok merak edilen konuların başında geliyor. Konu ile ilgili son açıklama Cumhurbaşlanı Recep Tayyip Erdoğan'dan gelmişti. Başkan Erdoğan'ın af yasası ile ilgili açıklamalarının ardından gözler Meclis'e çevrildi. Peki, Ceza indirimi ne zaman Meclis'e gelecek? Genel af ve ceza indirimi çıkacak mı? İşte 4 Temmuz af yasası ile ilgili son haberler...
Af yasası, son günlerde en çok aranılanlar arasında yer alıyor. Seçim sonrası Meclis'e gelmesi beklenen af yasası 4 Temmuz itibarıyla gündemin yine ana başlığı oldu. Geçtiğimiz gün yeni askerlik sisteminin yasalaşmasının ardından gözler af yasasına çevrildi. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın af ile ilgili açıklamalarının ardından binlerce mahkum ve aileleri heyecanla Meclis'ten gelecek açıklamayı beklemeye başladı. Peki, ceza indirimi ne zaman Meclis'e gelecek? Genel af ve ceza indirimi çıkacak mı? İşte 4 Temmuz af yasası ile ilgili son haberler...
AF YASASI CEZA İNDİRİMİ NE ZAMAN MECLİS'E GELECEK?
Başkan Recep Tayyip Erdoğan geçtiğimiz günlerde Esenler'deki konuşmasında, "İnşallah seçimlerden sonra Meclis açıldığında tekrar oralarda bunlar görüşülecek." ifadelerini kullanmıştı. Af yasasının ne zaman TBMM'ye geleceği konusunda henüz bir açıklama bulunmuyor. Af yasası ile ilgili yakın zamanda sıcak gelişmeler yaşanması bekleniyor.
Buna göre, temmuz sonuna kadar kısmi af anlamına gelen infaz sürelerinin yeniden düzenlemesine ilişkin yargı paketinin yanı sıra, Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un açıkladığı yeni eğitim sistemi TBMM'de yasalaştırılacak. Pakette okula başlama yaşının 69 aya çıkarılması gibi konular olacak. Özel okulların eğitim dönemleri ve başvuru sürelerini kendilerinin belirlemesi de yer alacak. Pakette etüt merkezleri ve temel liselerle ilgili düzenlemelerin de yer alacağı konuşuluyor. Turizmle ilgili teşvik düzenlemelerinin de yasalaşacağı belirtiliyor.