Ceza indirimi ne zaman Meclis'e gelecek? 4 Temmuz genel af ve ceza indirimi çıkacak mı, Meclis'e geldi mi?

Af yasası, son günlerde en çok aranılanlar arasında yer alıyor. Seçim sonrası Meclis'e gelmesi beklenen af yasası 4 Temmuz itibarıyla gündemin yine ana başlığı oldu. Geçtiğimiz gün yeni askerlik sisteminin yasalaşmasının ardından gözler af yasasına çevrildi. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın af ile ilgili açıklamalarının ardından binlerce mahkum ve aileleri heyecanla Meclis'ten gelecek açıklamayı beklemeye başladı. Peki, ceza indirimi ne zaman Meclis'e gelecek? Genel af ve ceza indirimi çıkacak mı? İşte 4 Temmuz af yasası ile ilgili son haberler...