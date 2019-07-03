Lise tercihleri son gün ne zaman? 2019 LGS yerleştirme takvimi nasıl olacak? Sonuçları ne zaman açıklanır?
LGS tercih süreci devam ediyor. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından 1 Temmuz'da başlayan LGS tercihlerini gerçekleştiren öğrenciler, sonuçların açıklanacağı tarihi ve yerleştirme takvimini merak ediyorlar. Yayınlanan kılavuz ile birlikte tüm detaylar belli oldu. Peki, lise tercihleri son gün ne zaman? 2019 LGS yerleştirme takvimi nasıl olacak? Sonuçları ne zaman açıklanır?
Lise tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? 1 Temmuz itibarıyla tercih işlemini gerçekleştirmeye başlayan öğrenciler, sonuçların açıklanacağı tarihi heyecanla beklerken bir yandan da yerleştirme takviminin nasıl olacağını araştırmaya devam ediyor. Milli Eğitim Bakanlığı ise yayınladığı kılavuzla 2019 LGS takvimini duyurdu. Peki, Lise tercihleri son gün ne zaman? 2019 LGS yerleştirme takvimi nasıl olacak? LGS yerleştirme sonuçları ne zaman açıklanır? İşte ayrıntılar...
2018–2019 eğitim ve öğretim yılında ortaokul veya imam hatip ortaokulu 8'inci sınıfını tamamlamış veya Açık Öğretim Ortaokulundan mezun durumda olan öğrenciler, sınavla öğrenci alan okulların belirlenen kontenjanlarına puan üstünlüğü ve tercihleri doğrultusunda; yerel yerleştirme ile öğrenci alan okullara ise okulların türü, kontenjanı ve konumuna göre il/ilçe milli eğitim müdürlüklerince oluşturulan ortaöğretim kayıt alanlarındaki okullara öğrencilerin ikamet adresleri, okul başarı puanları ve devam-devamsızlık kriterleri göz önünde bulundurularak yerleştirilecektir.
YERLEŞTİRMEYE ESAS NAKİL İŞLEMLERİ
a) Yerleştirmeye esas nakil tercihleri ortaöğretim kurumlarına tercih ve yerleştirme takvimi doğrultusunda 2 (iki) dönem hâlinde alınacak ve yerleştirmeye esas nakil sonuçları her nakil döneminin sonunda, 05 Ağustos 2019 ve 10 Ağustos 2019 tarihlerinde ilan edilecektir.