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26 yıldır dinmeyen acı 'Başbağlar Katliamı'

Erzincan'ın Kemaliye ilçesinde 26 yıl önce 33 sivilin teröristlerce katledildiği ve terör örgütü PKK'nın en büyük sivil katliamlarından olan Başbağlar Katliamı'nın acısı dinmiyor. Katliamın acısının ilk günkü gibi taze olduğu köyde yaşayan vatandaşlar, saldırının faillerinin bulunup cezalandırılmasını istiyor.

04.07.2019 10:21 - Son Güncelleme: 04.07.2019 10:21
26 yıldır dinmeyen acı 'Başbağlar Katliamı'

Erzincan'ın Kemaliye ilçesine bağlı Başbağlar köyünde 26 yıl önce teröristlerce katledilen 33 sivilin yakınları, terör örgütü PKK'nın en büyük sivil katliamlarından olan "Başbağlar Katliamı"nın acısını yüreğinde taşıyor.

26 yıldır dinmeyen acı 'Başbağlar Katliamı'

Erzincan kent merkezine 220 kilometre uzaklıktaki Başbağlar köyüne 5 Temmuz 1993 akşamı gelen PKK'lı teröristler, kadınları derede topladıktan sonra para, altın ve değerli eşyayı alarak yağmaladıkları tüm evleri ateşe verdi.

26 yıldır dinmeyen acı 'Başbağlar Katliamı'

Katliam sırasında 5 kişiyi bulundukları evleri ateşe vererek öldüren teröristler, daha sonra akşam namazı için camide olan 28 erkeği köy yakınındaki boş alanda topladı. Bir süre örgüt propagandası yapan teröristler, daha sonra bu kişileri kurşuna dizdi. Olaydan sonra bölgede yapılan incelemede yüzlerce boş kovan bulundu.

26 yıldır dinmeyen acı 'Başbağlar Katliamı'

Katliamın acısının ilk günkü gibi taze olduğu köyde yaşayan vatandaşlar, saldırının faillerinin bulunup cezalandırılmasını istiyor.

Başbağlar köyünü ziyaret eden vatandaşlar, köyde katliamın yaşandığı alandaki şehitlik anıtında ve katledilenlerin defnedildiği Başpınar köyündeki şehitlikte dua ediyor.

26 yıldır dinmeyen acı 'Başbağlar Katliamı'

Katliamdan yaralı kurtulan Başbağlar Köyü Muhtarı Ali Akarpınar, AA muhabirine yaptığı açıklamada, aradan geçen 26 yıla rağmen yaşanan acının taze kalmasındaki en büyük etkenlerden birinin dava süreci olduğunu söyledi.

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