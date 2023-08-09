Dünyanın en güçlü hava kuvvetleri 2023 listesi açıklandı | İşte Türkiye'nin yeri! S-400 ve Patriot'a rakip olacak yerli silah

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Ülkelerin askeri güçlerini analiz eden Global Firepower, 'Dünyanın En Güçlü Hava Kuvvetleri 2023' raporunu yayınladı. Listede Türkiye'nin sırası düşmana korku verdi. Öte yandan Türkiye'nin ihtiyacı olan hava savunma sistemlerini geliştirme ve devreye alma konusunda bu hafta çok kritik bir gelişme yaşanacak. Milli Savunma Bakanlığı bünyesinde kurulan Hisar Test Merkezi, uzun menzilli hava ve füze savunma sistemi olan HİSAR-U'yu (Siper) test edecek. HİSAR-U'nun S-400 ve Patriot'a rakip olması bekleniyor. A Haber'de yaşanan bu gelişmeleri yorumlayan Stratejist Doktor Eray Güçlüer, silahlar hakkında yaptığı açıklamada, "Dünyada başka örneği yok! ABD'nin Türk 'Siper'lerine ihtiyacı var" ifadelerini kullandı. İşte dünyayı sarsan o sonuçlara göre Türkiye'nin listedeki konumu...