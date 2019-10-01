FETÖ parmağı mı var? Engin Arık ve ekibini öldüren 12 yıllık sır...

FETÖ İDDİASI

Sabotaj şüphesindeki bir diğer iddia ise FETÖ'nün Isparta yapılanmasıyla ilgili hazırlanan iddianame. FETÖ'cü Muammer Görgeç'in cep telefonundaki yaklaşık beş dakika süren ses kaydına göre, Görgeç ile kimlikleri tespit edilemeyen iki kişinin Isparta'daki uçak kazasıyla ilgili konuştuğu iddia ediliyor.