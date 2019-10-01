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FETÖ parmağı mı var? Engin Arık ve ekibini öldüren 12 yıllık sır...

Tarihler 30 Kasım 2007'yi gösterdiğinde, İstanbul-Isparta seferini yapan yolcu uçağı saat 01.36'da Isparta-Keçiborlu'da düşmüştü. Bu uçak kazasında 7'si mürettebat olmak üzere 57 kişi hayatını kaybetmişti. Uçağın içerisinde ise toryum sırrını bilen Prof. Dr. Engin Arık ve ekibi de yer alıyordu... 30 Kasım 2019'da zaman aşımına uğrayacak. Sabotaj iddialarının en önemli argümanı toryumdan nükleer enerji elde etme bilgisine ulaştığı öne sürülen Prof. Dr. Engin Arık'ın ölümü geliyor. Arık'ın eşi Prof. Dr. Metin Arık, "Bana göre Engin ve bilim insanları en az dikkat çekecek şekilde ölüme gönderildi" ifadelerini kullandı

01.10.2019 10:32 - Son Güncelleme: 01.10.2019 10:32
FETÖ parmağı mı var? Engin Arık ve ekibini öldüren 12 yıllık sır...

İstanbul-Isparta seferini yaparken 30 Kasım 2007 saat 01.36'da düşen yolcu uçağına yönelik şüphe ve iddialar 12 yıldır devam ediyor.

FETÖ parmağı mı var? Engin Arık ve ekibini öldüren 12 yıllık sır...

NE OLMUŞTU?

Atlasjet'in, İstanbul-Isparta seferini yapan World Focus'tan (Dünyaya Bakış Hava Taşımacılığı A.Ş) kiraladığı yolcu uçağı, Süleyman Demirel Havalimanı'na inişe geçtiğinde sırada Keçiborlu Türbetepe'de düşmüş, kazada yedisi mürettebat 57 kişi yaşamını yitirmişti.

FETÖ parmağı mı var? Engin Arık ve ekibini öldüren 12 yıllık sır...

TÜRKİYE DEĞERLİ BİLİM İNSANLARINI KAYBETTİ

Facianın üzerinden 12 yıl geçmesine rağmen, kazaya ilişkin şüpheler ise gündemden düşmüyor. Bu şüphelerin odağında Türkiye'nin enerji devi olmasını sağlayacak toryumdan nükleer enerji projesinin mimarları, Boğaziçi Üniversitesi'nden Prof. Dr. Engin Arık, araştırma görevlisi Özgen Berkol Doğan, yüksek lisans öğrencisi Engin Abat ile Doğuş Üniversitesi'nden Prof. Dr. Şenel Fatma Boydağ, Doç. Dr. İskender Hikmet ve araştırma görevlisi Mustafa Fidan'ın kazada hayatlarını kaybetmiş olması geliyor.

FETÖ parmağı mı var? Engin Arık ve ekibini öldüren 12 yıllık sır...

FETÖ İDDİASI

Sabotaj şüphesindeki bir diğer iddia ise FETÖ'nün Isparta yapılanmasıyla ilgili hazırlanan iddianame. FETÖ'cü Muammer Görgeç'in cep telefonundaki yaklaşık beş dakika süren ses kaydına göre, Görgeç ile kimlikleri tespit edilemeyen iki kişinin Isparta'daki uçak kazasıyla ilgili konuştuğu iddia ediliyor.

FETÖ parmağı mı var? Engin Arık ve ekibini öldüren 12 yıllık sır...

Şüpheliler'in Görgeç'e "Uçağı İsrailliler düşürdü. Ölen akademisyenler toryum üzerinde çalışıyordu. Çalışmalarda görev alan bir akademisyen uçakta yoktu. O akademisyeni bulup toryum bölgelerini tespit edelim" dediği öne sürülüyor.

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