FETÖ parmağı mı var? Engin Arık ve ekibini öldüren 12 yıllık sır...
Tarihler 30 Kasım 2007'yi gösterdiğinde, İstanbul-Isparta seferini yapan yolcu uçağı saat 01.36'da Isparta-Keçiborlu'da düşmüştü. Bu uçak kazasında 7'si mürettebat olmak üzere 57 kişi hayatını kaybetmişti. Uçağın içerisinde ise toryum sırrını bilen Prof. Dr. Engin Arık ve ekibi de yer alıyordu... 30 Kasım 2019'da zaman aşımına uğrayacak. Sabotaj iddialarının en önemli argümanı toryumdan nükleer enerji elde etme bilgisine ulaştığı öne sürülen Prof. Dr. Engin Arık'ın ölümü geliyor. Arık'ın eşi Prof. Dr. Metin Arık, "Bana göre Engin ve bilim insanları en az dikkat çekecek şekilde ölüme gönderildi" ifadelerini kullandı
TÜRKİYE DEĞERLİ BİLİM İNSANLARINI KAYBETTİ
Facianın üzerinden 12 yıl geçmesine rağmen, kazaya ilişkin şüpheler ise gündemden düşmüyor. Bu şüphelerin odağında Türkiye'nin enerji devi olmasını sağlayacak toryumdan nükleer enerji projesinin mimarları, Boğaziçi Üniversitesi'nden Prof. Dr. Engin Arık, araştırma görevlisi Özgen Berkol Doğan, yüksek lisans öğrencisi Engin Abat ile Doğuş Üniversitesi'nden Prof. Dr. Şenel Fatma Boydağ, Doç. Dr. İskender Hikmet ve araştırma görevlisi Mustafa Fidan'ın kazada hayatlarını kaybetmiş olması geliyor.
FETÖ İDDİASI
Sabotaj şüphesindeki bir diğer iddia ise FETÖ'nün Isparta yapılanmasıyla ilgili hazırlanan iddianame. FETÖ'cü Muammer Görgeç'in cep telefonundaki yaklaşık beş dakika süren ses kaydına göre, Görgeç ile kimlikleri tespit edilemeyen iki kişinin Isparta'daki uçak kazasıyla ilgili konuştuğu iddia ediliyor.