Uyuşturucu hapta yüzde 1500 artış! İstanbul'da en çok bu ilçelerde...

2018'DE 1 TON EROİN

İstanbul'da 2014 ile 2018 arasındaki olay ve şüpheli rakamlarında da ciddi bir artış yaşandı. Buna göre 2014 yılında kent genelinde 21 bin 395 olay gerçekleşirken, bu sayı 2018'de 40 bin 583'e yükseldi. 2014 yılındaki olaylarda 28 bin 336 şüpheli sorgulanırken, bu sayı 2018'de 55 bin 693 şüpheli olarak kayıtlara geçti.