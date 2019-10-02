Uyuşturucu hapta yüzde 1500 artış! İstanbul'da en çok bu ilçelerde...
İstanbul'da son dört yılda ele geçen uyuşturucu yüzde 45, uyuşturucu hap ve sentetik uyuşturucu ise yüzde 1500 arttı. En fazla narkotik madde Bağcılar, Beyoğlu, Esenyurt, Fatih ve Gaziosmanpaşa'da ele geçti.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nün resmi kayıtları üzerinden 2014-2018 yılları arasında, narkotik olaylara yönelik istatistiksel veriler değerlendirildiğinde, aradan geçen dört yıllık süre zarfında, gram bazında ele geçirilen uyuşturucu miktarı yüzde 45 artarken, uyuşturucu hap ve sentetik uyuşturucu yakalama oranlarında yüzde 1500 artış oldu.
2018'DE 1 TON EROİN
İstanbul'da 2014 ile 2018 arasındaki olay ve şüpheli rakamlarında da ciddi bir artış yaşandı. Buna göre 2014 yılında kent genelinde 21 bin 395 olay gerçekleşirken, bu sayı 2018'de 40 bin 583'e yükseldi. 2014 yılındaki olaylarda 28 bin 336 şüpheli sorgulanırken, bu sayı 2018'de 55 bin 693 şüpheli olarak kayıtlara geçti.
Megakentte 2014'de 361 kilo kokain ele geçirilirken, bu sayı 2018'de 264 kilo olarak kayıtlara geçti. Ele geçirilen eroin ise 2014'de 1 ton 444 kilo olurken, 2018'de 1 ton 208 kiloya geriledi. İstanbul'da metilamin adlı zehir türevi ise ilk kez 2018'de yakalandı. Emniyet güçleri kent genelinde yaptıkları operasyonlar sonrasında 110 kilo metilamin zehri ele geçirmeyi başardılar.