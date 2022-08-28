Çelik ya da granit hiç fark etmez! Teflon, Düdüklü dibi yanmış tencere nasıl çıkarılır, temizlenir? 2 dakikada eskisinden de yeni olacak!
Yanmış tencere nasıl temizlenir sorusu internet arama motorlarında özellikle ev kadınları tarafından sıkça araştırılıyor. Yanmış tencereden kurtulmak aslında çok kolay. Basit yöntemle tencerenizi ilk günkü gibi hale getirebilirsiniz. Genellikle dibi yanan tencereler için sabun ve süngerle temizlenmeye çalışılır. Ancak istenen sonuç alınmaz. Dibi tutmuş tencereler için elinizde tek bir ürünün olması yeterli. İşte hanımlar ve beylerin mutfakta işini gören en tencere temizlemenin en kolay yöntemi...
28.08.2022 21:44 - Son Güncelleme: 28.08.2022 21:44
Mutfakta yemek yapmak keyifli ancak zahmetli de. Hele ki yemek yaparken tencerenin dibi tutmuşsa... Peki Teflon, Düdüklü, çelik, granit dibi tutmuş tencereler nasıl temizlenir? Hanımlar ve beyler için mutfakta kapkara duran yanmış bir tencere kadan can sıkan bir şey daha yok. Bir de çıkarılması güç bir yanık ise daha da sinir bozucu. Ancak bazı pratik yolları bilmek bu can sıkıcı durumu da ortadan kaldırıyor. İşte yanık tencereyi temizlemenin formülleri...