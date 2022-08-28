Çelik ya da granit hiç fark etmez! Teflon, Düdüklü dibi yanmış tencere nasıl çıkarılır, temizlenir? 2 dakikada eskisinden de yeni olacak!

Mutfakta yemek yapmak keyifli ancak zahmetli de. Hele ki yemek yaparken tencerenin dibi tutmuşsa... Peki Teflon, Düdüklü, çelik, granit dibi tutmuş tencereler nasıl temizlenir? Hanımlar ve beyler için mutfakta kapkara duran yanmış bir tencere kadan can sıkan bir şey daha yok. Bir de çıkarılması güç bir yanık ise daha da sinir bozucu. Ancak bazı pratik yolları bilmek bu can sıkıcı durumu da ortadan kaldırıyor. İşte yanık tencereyi temizlemenin formülleri...