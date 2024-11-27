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Çorum yarın okullar tatil mi? Çorum'da 28 Kasım Perşembe kar tatili var mı? Valilik-MEB son dakika açıklamaları...

Çorum'da, ülke genelinde etkili olan kar yağışı, soğuk hava ve don nedeniyle öğrenciler, 28 Kasım Perşembe günü okulların tatil olup olmayacağını merakla bekliyor. 25-26-27 Kasım tarihlerinde kar ve soğuk hava nedeniyle eğitime bir gün ara verildiği şehirde, Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün yaptığı son uyarıya göre sağanak kar yağışı devam edecek. Valilik tarafından yapılacak açıklamalar ise öğrenciler ve veliler tarafından dikkatle izleniyor.

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Giriş Tarihi :27 Kasım 2024 , 07:57 Güncelleme Tarihi :27 Kasım 2024 , 08:00
Çorum yarın okullar tatil mi? Çorum’da 28 Kasım Perşembe kar tatili var mı? Valilik-MEB son dakika açıklamaları...

Valiliğin yaptığı açıklamanın ardından, ülke genelinde olumsuz hava koşulları ve yoğun kar yağışı nedeniyle birçok şehirde eğitim-öğretime ara verildi. Çorum'da ise yoğun kar yağışı ve kötü hava koşulları nedeniyle ulaşımda aksaklıklar yaşanırken, eğitimin devam edip etmeyeceği büyük bir merak konusu oldu. 28 Kasım Çorum'da okulların tatil olup olmayacağı, Valilik tarafından yapılacak yeni duyuruyla netlik kazanacak. Öğrenciler ve veliler yapılacak açıklamayı bekliyor.

Çorum yarın okullar tatil mi? Çorum’da 28 Kasım Perşembe kar tatili var mı? Valilik-MEB son dakika açıklamaları...

27 KASIM TAŞIMALI EĞİTİME ARA

Çorum'un Oğuzlar ilçesinde etkili olan kar yağışı nedeniyle taşımalı eğitime 1 gün ara verildi. Oğuzlar Kaymakamlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, kar yağışı ve yüksek kesimlerdeki buzlanma nedeniyle olabilecek tehlikelere karşı tedbir alınmak amacıyla taşımalı eğitim kapsamındaki öğrencilere 27 Kasım Çarşamba günü eğitime ara verildiği duyuruldu. Açıklamada, olumsuz hava koşullarının devam ettiği belirtilerek, öğrencilerin güvenliğinin ön planda tutulduğu vurgulandı.

Çorum yarın okullar tatil mi? Çorum’da 28 Kasım Perşembe kar tatili var mı? Valilik-MEB son dakika açıklamaları...

KAR YAĞIŞI GÜN BOYU ETKİSİNİ SÜRDÜRECEK

Valilik, gece saatlerinde başlayan karın tüm gün devam etmesinin beklendiğini ve ulaşımda oluşabilecek riskler nedeniyle taşımalı eğitimle okullara ulaşan öğrencilerin eğitime katılamayacağını duyurdu.

KAYMAKAMLIK AÇIKLAMASI

Kaymakamlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Oğuzlar'da kar yağışı sonrası oluşan olumsuz hava koşulları ve yüksek kesimlerde buzlanma kaynaklı oluşabilecek tehlikeler nedeniyle taşımalı eğitim kapsamında olan öğrencilerimize tedbir amaçlı 27 Kasım Çarşamba günü eğitime bir gün ara verilmiştir." ifadelerine yer verildi.

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