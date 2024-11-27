Çorum yarın okullar tatil mi? Çorum’da 28 Kasım Perşembe kar tatili var mı? Valilik-MEB son dakika açıklamaları...

Valiliğin yaptığı açıklamanın ardından, ülke genelinde olumsuz hava koşulları ve yoğun kar yağışı nedeniyle birçok şehirde eğitim-öğretime ara verildi. Çorum'da ise yoğun kar yağışı ve kötü hava koşulları nedeniyle ulaşımda aksaklıklar yaşanırken, eğitimin devam edip etmeyeceği büyük bir merak konusu oldu. 28 Kasım Çorum'da okulların tatil olup olmayacağı, Valilik tarafından yapılacak yeni duyuruyla netlik kazanacak. Öğrenciler ve veliler yapılacak açıklamayı bekliyor.
27 KASIM TAŞIMALI EĞİTİME ARA
Çorum'un Oğuzlar ilçesinde etkili olan kar yağışı nedeniyle taşımalı eğitime 1 gün ara verildi. Oğuzlar Kaymakamlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, kar yağışı ve yüksek kesimlerdeki buzlanma nedeniyle olabilecek tehlikelere karşı tedbir alınmak amacıyla taşımalı eğitim kapsamındaki öğrencilere 27 Kasım Çarşamba günü eğitime ara verildiği duyuruldu. Açıklamada, olumsuz hava koşullarının devam ettiği belirtilerek, öğrencilerin güvenliğinin ön planda tutulduğu vurgulandı.
KAR YAĞIŞI GÜN BOYU ETKİSİNİ SÜRDÜRECEK
Valilik, gece saatlerinde başlayan karın tüm gün devam etmesinin beklendiğini ve ulaşımda oluşabilecek riskler nedeniyle taşımalı eğitimle okullara ulaşan öğrencilerin eğitime katılamayacağını duyurdu.
KAYMAKAMLIK AÇIKLAMASI
Kaymakamlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Oğuzlar'da kar yağışı sonrası oluşan olumsuz hava koşulları ve yüksek kesimlerde buzlanma kaynaklı oluşabilecek tehlikeler nedeniyle taşımalı eğitim kapsamında olan öğrencilerimize tedbir amaçlı 27 Kasım Çarşamba günü eğitime bir gün ara verilmiştir." ifadelerine yer verildi.