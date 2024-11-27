Çorum yarın okullar tatil mi? Çorum’da 28 Kasım Perşembe kar tatili var mı? Valilik-MEB son dakika açıklamaları...

Valiliğin yaptığı açıklamanın ardından, ülke genelinde olumsuz hava koşulları ve yoğun kar yağışı nedeniyle birçok şehirde eğitim-öğretime ara verildi. Çorum'da ise yoğun kar yağışı ve kötü hava koşulları nedeniyle ulaşımda aksaklıklar yaşanırken, eğitimin devam edip etmeyeceği büyük bir merak konusu oldu. 28 Kasım Çorum'da okulların tatil olup olmayacağı, Valilik tarafından yapılacak yeni duyuruyla netlik kazanacak. Öğrenciler ve veliler yapılacak açıklamayı bekliyor.