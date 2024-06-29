HSK'nın atama kararları Resmi Gazete'de! İşte 126 sayfalık isim isim tam liste

Son dakika haberleri... Yargıda yeni atamalar Resmi Gazete'de yayımlandı. Antalya Cumhuriyet Başsavcısı Zafer Koç, İstanbul Başsavcılığına atandı. Ankara Cumhuriyet Başsavcıvekili Mustafa Gökçe, Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığına atandı. İşte isim isim HSK atama listesi.
Son dakika haberi.. Hâkimler ve Savcılar Kurulu'na ait Atama Kararları Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.
Resmi Gazete'de yayımlanan HSK'ye ait atama kararları ile toplamda 4 bin 340 hakim, savcı ve mahkeme üyesi ve başkanının görev yeri değişti. Resmi Gazete'de yayımlanan 18.01.2024 tarihli ve 92 sayılı HSK kararı ile 4 ilin Cumhuriyet Başsavcılığına atamalar yapıldı.
Karar ile birlikte İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığına, Antalya Cumhuriyet Başsavcısı Zafer Koç, Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığına, Ankara Cumhuriyet Başsavcı Vekili Mustafa Gökçe, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına, Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcısı Gökhan Karaköse, Antalya Cumhuriyet Başsavcılığına ise Başsavcılık Vekili Yakup Ali Kahveci atandı.
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, yargıda yapılan yeni atamalara ilişkin, X sosyal medya hesabından değerlendirmede bulundu. Tunç'un paylaşımında ''Ataması yapılan hâkim ve Cumhuriyet savcılarımıza adaletin tecellisi yolunda üstün muvaffakiyetler diliyorum.'' ifadelerine yer verirken yargı camiasına, ülkemize ve milletimize de hayırlı olsun dileklerini iletti.