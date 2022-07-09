Camilerde Kurban Bayramı coşkusu! Yüz binlerce Müslüman akın etti! Ayasofya, Sultanahmet, Ulu Camii...
Kurban Bayramı namazı için yüz binlerce Müslüman yurt genelinde camilere akın etti. Ayasofya-i Kebir Camii başta olmak üzere namazdan önce binlerce kişi caminin içini doldururken, içeri giremeyen vatandaşlar ise seccadeleriyle avlularda namazlarını eda etti. İşte yurt genelindeki camilerden bayram namazı manzaraları...
09.07.2022 06:59 - Son Güncelleme: 09.07.2022 07:15
BİNLERCE VATANDAŞ AYASOFYA-İ KEBİR CAMİSİ'NE AKIN ETTİ
Kurban Bayramı namazını Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerif'inde kılmak isteyen vatandaşlar sabahın erken saatlerinden itibaren camiyi doldurmaya başladı. Kısa sürede caminin içi dolarken, içeriye sığmayan vatandaşlar yanlarında getirdikleri seccadeler ile Ayasofya Meydanı'nda bayram namazını kıldı.