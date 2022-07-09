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Camilerde Kurban Bayramı coşkusu! Yüz binlerce Müslüman akın etti! Ayasofya, Sultanahmet, Ulu Camii...

Kurban Bayramı namazı için yüz binlerce Müslüman yurt genelinde camilere akın etti. Ayasofya-i Kebir Camii başta olmak üzere namazdan önce binlerce kişi caminin içini doldururken, içeri giremeyen vatandaşlar ise seccadeleriyle avlularda namazlarını eda etti. İşte yurt genelindeki camilerden bayram namazı manzaraları...

09.07.2022 06:59 - Son Güncelleme: 09.07.2022 07:15
Camilerde Kurban Bayramı coşkusu! Yüz binlerce Müslüman akın etti! Ayasofya, Sultanahmet, Ulu Camii...

Bayramı namazı için binlerce vatandaş, Ayasofya-i Kebir Camii'ne akın etti. Namazdan önce camiinin içi dolarken, içeriye giremeyen vatandaşlar yanlarında getirdikleri seccadleriyle avluda bayram namazını eda etti.

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Camilerde Kurban Bayramı coşkusu! Yüz binlerce Müslüman akın etti! Ayasofya, Sultanahmet, Ulu Camii...

Kurban Bayramı namazı için binlerce vatandaş Ayasofya-i Kebir Camisi'ni doldurdu.

Camilerde Kurban Bayramı coşkusu! Yüz binlerce Müslüman akın etti! Ayasofya, Sultanahmet, Ulu Camii...

Sabah namazı ile birlikte artmaya başlayan Ayasofya'yı Kebir Camisi'ndeki kalabalık, bayram namazı saatinin yaklaşmasıyla avluya taştı.

Camilerde Kurban Bayramı coşkusu! Yüz binlerce Müslüman akın etti! Ayasofya, Sultanahmet, Ulu Camii...

Camii içerisinde yer bulabilmek için saatler öncesinden Ayasofya-i Kebir Camisi'ne gelen vatandaşlar avluyu ve çevresini tamamen doldurdu.

Camilerde Kurban Bayramı coşkusu! Yüz binlerce Müslüman akın etti! Ayasofya, Sultanahmet, Ulu Camii...

BİNLERCE VATANDAŞ AYASOFYA-İ KEBİR CAMİSİ'NE AKIN ETTİ
Kurban Bayramı namazını Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerif'inde kılmak isteyen vatandaşlar sabahın erken saatlerinden itibaren camiyi doldurmaya başladı. Kısa sürede caminin içi dolarken, içeriye sığmayan vatandaşlar yanlarında getirdikleri seccadeler ile Ayasofya Meydanı'nda bayram namazını kıldı.

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