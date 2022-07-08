Başkan Erdoğan ve Abe’nin yakın dostluğu! Eski Japonya Başbakanı Türkiye’deki birçok projenin açılışına katıldı

İki el silah sesinin ardından kanlar içinde kalan eski Başbakan, acil hastaneye kaldırılmıştı.

Saldırıyı gerçekleştirdiği belirtilen ve Japonya'nın askeri gücü durumundaki Öz Savunma Kuvvetlerinde deniz güçlerinin eski bir mensubu olan 41 yaşındaki Yamagami Tetsuya, olay yerinden uzaklaşamadan yakalanırken kullandığı el yapımı iki namlulu silah da ele geçirilmişti.

Bölgedeki bir hastaneye kaldırılan Abe'nin yaşam fonksiyonlarının gözlenmediği bilgisi de paylaşılmıştı.