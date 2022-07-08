Başkan Erdoğan ve Abe'nin yakın dostluğu! Eski Japonya Başbakanı Türkiye'deki birçok projenin açılışına katıldı
Uğradığı suikast sonucu hayatını kaybeden Japonya eski Başbakanı Shinzo Abe, görev yaptığı dönemde Türkiye ile iyi bir ilişki sürdürdü. Abe'nin suikast sonucu öldürülmesi üzerine sosyal medya hesabından açıklamada bulunan Erdoğan, "Büyük üzüntü duydum. Bu menfur saldırıyı gerçekleştirenleri kınıyorum. Dostum Abe'nin ailesine, sevenlerine, tüm Japonya halkına ve hükûmetine başsağlığı dileklerimi iletiyorum." dedi. Türkiye'deki birçok mega projenin açılışına katılan Abe son olarak Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi açılış törenine video konferans yöntemi ile katılmıştı.
08.07.2022 13:09 - Son Güncelleme: 08.07.2022 13:33
İki el silah sesinin ardından kanlar içinde kalan eski Başbakan, acil hastaneye kaldırılmıştı.
Saldırıyı gerçekleştirdiği belirtilen ve Japonya'nın askeri gücü durumundaki Öz Savunma Kuvvetlerinde deniz güçlerinin eski bir mensubu olan 41 yaşındaki Yamagami Tetsuya, olay yerinden uzaklaşamadan yakalanırken kullandığı el yapımı iki namlulu silah da ele geçirilmişti.
Bölgedeki bir hastaneye kaldırılan Abe'nin yaşam fonksiyonlarının gözlenmediği bilgisi de paylaşılmıştı.