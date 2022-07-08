Vav TV İzle
Haberler Güncel Başkan Erdoğan ve Abe'nin yakın dostluğu! Eski Japonya Başbakanı Türkiye'deki birçok projenin açılışına katıldı

Başkan Erdoğan ve Abe'nin yakın dostluğu! Eski Japonya Başbakanı Türkiye'deki birçok projenin açılışına katıldı

Uğradığı suikast sonucu hayatını kaybeden Japonya eski Başbakanı Shinzo Abe, görev yaptığı dönemde Türkiye ile iyi bir ilişki sürdürdü. Abe'nin suikast sonucu öldürülmesi üzerine sosyal medya hesabından açıklamada bulunan Erdoğan, "Büyük üzüntü duydum. Bu menfur saldırıyı gerçekleştirenleri kınıyorum. Dostum Abe'nin ailesine, sevenlerine, tüm Japonya halkına ve hükûmetine başsağlığı dileklerimi iletiyorum." dedi. Türkiye'deki birçok mega projenin açılışına katılan Abe son olarak Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi açılış törenine video konferans yöntemi ile katılmıştı.

08.07.2022 13:09 - Son Güncelleme: 08.07.2022 13:33
Başkan Erdoğan ve Abe’nin yakın dostluğu! Eski Japonya Başbakanı Türkiye’deki birçok projenin açılışına katıldı

Japonya'nın Nara kentinde katıldığı etkinlikte silahla vurularak ağır yaralanan eski Japonya Başbakanı Abe Şinzo, yaşamını yitirdi. Japonya Devlet Televizyonu NHK, saldırının ardından ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan Abe'nin öldüğünü duyurdu.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Başkan Erdoğan ve Abe’nin yakın dostluğu! Eski Japonya Başbakanı Türkiye’deki birçok projenin açılışına katıldı

Abe, kentte Liberal Demokrat Parti adayının seçim kampanyasına destek için Nara'daki Yamato-Saidaiji İstasyonu karşısındaki açık hava etkinliğinde yaptığı konuşma sırasında göğsünden vurulmuştu.

Başkan Erdoğan ve Abe’nin yakın dostluğu! Eski Japonya Başbakanı Türkiye’deki birçok projenin açılışına katıldı

İki el silah sesinin ardından kanlar içinde kalan eski Başbakan, acil hastaneye kaldırılmıştı.

Saldırıyı gerçekleştirdiği belirtilen ve Japonya'nın askeri gücü durumundaki Öz Savunma Kuvvetlerinde deniz güçlerinin eski bir mensubu olan 41 yaşındaki Yamagami Tetsuya, olay yerinden uzaklaşamadan yakalanırken kullandığı el yapımı iki namlulu silah da ele geçirilmişti.

Bölgedeki bir hastaneye kaldırılan Abe'nin yaşam fonksiyonlarının gözlenmediği bilgisi de paylaşılmıştı.

Başkan Erdoğan ve Abe’nin yakın dostluğu! Eski Japonya Başbakanı Türkiye’deki birçok projenin açılışına katıldı

TÜRKİYE İLE YAKIN İLİŞKİLER
Uğradığı suikast sonucu hayatını kaybeden Japonya eski Başbakanı Shinzo Abe, görev yaptığı dönemde Türkiye ile iyi bir ilişki sürdürdü.

Başkan Erdoğan ve Abe’nin yakın dostluğu! Eski Japonya Başbakanı Türkiye’deki birçok projenin açılışına katıldı

TAZİYE MESAJI
Abe'nin suikast sonucu öldürülmesi üzerine sosyal medya hesabından açıklamada bulunan Erdoğan, "Büyük üzüntü duydum. Bu menfur saldırıyı gerçekleştirenleri kınıyorum. Dostum Abe'nin ailesine, sevenlerine, tüm Japonya halkına ve hükûmetine başsağlığı dileklerimi iletiyorum." dedi.

SON DAKİKA