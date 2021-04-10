Adalet Bakanı Abdulhamit Gül'ün annesi aile mezarlığına defnedildi
Ankara'da koronavirüs tedavisi gördüğü hastanede hayatını kaybeden Adalet Bakanı Abdulhamit Gül'ün annesi Saliha Gül, memleketi Gaziantep'te toprağa verildi. Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş'ın kıldırdığı cenaze namazına Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, TBMM Başkanı Mustafa Şentop ile birçok bakan katıldı.
Törene Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Mustafa Şentop, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Bekir Pakdemirli, AK Parti Genel Başkan Vekili Binali Yıldırım, Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici, Diyanet işleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, Barolar Birliği Başkanı Metin Feyzioğlu, milletvekilleri, siyasi partilerin temsilcileri, Bakan Gül'ün babası Cemil Gül ve çok sayıda vatandaş katıldı.
Diyanet işleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş'ın kıldırdığı cenaze namazının ardından konuşan Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, "Değerli kardeşlerim hepinizden Allah razı olsun. Rabbim cümlemizin geçmişlerine rahmet eylesin. Biz cenaze namazımızı kıldık, haklarımızı helal ettik. Şu anda defin işlemlerine geçeceğiz. Pandemi nedeniyle bizler defin edeceğiz" dedi.