Bugünkü
Takvim

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül'ün annesi aile mezarlığına defnedildi

Ankara'da koronavirüs tedavisi gördüğü hastanede hayatını kaybeden Adalet Bakanı Abdulhamit Gül'ün annesi Saliha Gül, memleketi Gaziantep'te toprağa verildi. Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş'ın kıldırdığı cenaze namazına Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, TBMM Başkanı Mustafa Şentop ile birçok bakan katıldı.

10.04.2021 18:52 - Son Güncelleme: 10.04.2021 18:54
Adalet Bakanı Abdulhamit Gül'ün annesi aile mezarlığına defnedildi

Bir süredir koronavirüs tedavisi gördüğü Ankara Şehir Hastanesi'nde hayatını kaybeden Adalet Bakanı Gül'ün annesi Saliha Gül için bugün Asri Mezarlık'ta bulunan Bahaeddin Nakıboğlu Camii'nde cenaze töreni düzenlendi.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Adalet Bakanı Abdulhamit Gül'ün annesi aile mezarlığına defnedildi

Törene Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Mustafa Şentop, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Bekir Pakdemirli, AK Parti Genel Başkan Vekili Binali Yıldırım, Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici, Diyanet işleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, Barolar Birliği Başkanı Metin Feyzioğlu, milletvekilleri, siyasi partilerin temsilcileri, Bakan Gül'ün babası Cemil Gül ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül'ün annesi aile mezarlığına defnedildi

İkindi vaktinde cenaze namazını kıldıran Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, "Büyük bir ailenin kızı olarak dünyaya gelen ve hayırlı evlatlar yetiştiren Saliha annemiz, inşallah imtihanı kazanmıştır. Dua ediyoruz, Rabbimiz mekanını cennet eylesin, makamını ali eylesin." diye dua etti.

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül'ün annesi aile mezarlığına defnedildi

Diyanet işleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş'ın kıldırdığı cenaze namazının ardından konuşan Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, "Değerli kardeşlerim hepinizden Allah razı olsun. Rabbim cümlemizin geçmişlerine rahmet eylesin. Biz cenaze namazımızı kıldık, haklarımızı helal ettik. Şu anda defin işlemlerine geçeceğiz. Pandemi nedeniyle bizler defin edeceğiz" dedi.

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül'ün annesi aile mezarlığına defnedildi

Bakan Gül'ün de omuz verdiği tabut cenaze aracına yerleştirildi.