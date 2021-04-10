Adalet Bakanı Abdulhamit Gül'ün annesi aile mezarlığına defnedildi

Törene Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Mustafa Şentop, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Bekir Pakdemirli, AK Parti Genel Başkan Vekili Binali Yıldırım, Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici, Diyanet işleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, Barolar Birliği Başkanı Metin Feyzioğlu, milletvekilleri, siyasi partilerin temsilcileri, Bakan Gül'ün babası Cemil Gül ve çok sayıda vatandaş katıldı.