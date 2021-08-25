1000 yataklı tam teşekküllü Diyarbakır Şehir Hastanesinin ihale aşaması tamamlandı

Kayapınar ilçesi Talaytepe Mahallesinde 439 dönüm alan üzerine yapılması planlanan Diyarbakır Şehir Hastanesinin 2021 yılı içerisinde temelinin atılması hedeflenirken, hastanesinin yapılması durumunda Şanlıurfa Bulvarı üzerinde bulunan Kadın Doğum ve Çocuk Hastanesinin genel bir hastaneye dönüştürülerek Bağlar İlçe Devlet Hastanesi olması için Sağlık Bakanlığınca ayrı bir çalışma yapılacağı öğrenildi.