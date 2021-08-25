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Haberler Güncel 1000 yataklı tam teşekküllü Diyarbakır Şehir Hastanesinin ihale aşaması tamamlandı

1000 yataklı tam teşekküllü Diyarbakır Şehir Hastanesinin ihale aşaması tamamlandı

Sağlıkta devrim niteliğindeki dev projeler birer birer hayata geçiriliyor. Diyarbakır Şehir Hastanesinin ihalesi tamamlandı, esnaf ve vatandaşlar bir an önce hastanenin tamamlanması için gün sayıyor.

25.08.2021 12:49 - Son Güncelleme: 25.08.2021 13:06
1000 yataklı tam teşekküllü Diyarbakır Şehir Hastanesinin ihale aşaması tamamlandı

Diyarbakır'ın sağlık alanında birçok eksiğini kapatacak olan ve geçtiğimiz yıl arsa tahsisi yapılarak, 2020 bütçesine alınan 1000 yataklı tam teşekküllü Diyarbakır Şehir Hastanesinin ihale aşaması tamamlandı.

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1000 yataklı tam teşekküllü Diyarbakır Şehir Hastanesinin ihale aşaması tamamlandı

Kayapınar ilçesi Talaytepe Mahallesinde 439 dönüm alan üzerine yapılması planlanan Diyarbakır Şehir Hastanesinin 2021 yılı içerisinde temelinin atılması hedeflenirken, hastanesinin yapılması durumunda Şanlıurfa Bulvarı üzerinde bulunan Kadın Doğum ve Çocuk Hastanesinin genel bir hastaneye dönüştürülerek Bağlar İlçe Devlet Hastanesi olması için Sağlık Bakanlığınca ayrı bir çalışma yapılacağı öğrenildi.

1000 yataklı tam teşekküllü Diyarbakır Şehir Hastanesinin ihale aşaması tamamlandı

Kentte bulunan sivil toplum kuruluşları, esnaf ve vatandaşlar, şehir hastanesinin ihale işlemlerinin yapılması, temelinin atılmasından çok memnun olduklarını ve kentte büyük katkı sağlayacağını söyledi.

1000 yataklı tam teşekküllü Diyarbakır Şehir Hastanesinin ihale aşaması tamamlandı
1000 yataklı tam teşekküllü Diyarbakır Şehir Hastanesinin ihale aşaması tamamlandı
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