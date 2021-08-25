1000 yataklı tam teşekküllü Diyarbakır Şehir Hastanesinin ihale aşaması tamamlandı
Sağlıkta devrim niteliğindeki dev projeler birer birer hayata geçiriliyor. Diyarbakır Şehir Hastanesinin ihalesi tamamlandı, esnaf ve vatandaşlar bir an önce hastanenin tamamlanması için gün sayıyor.
25.08.2021 12:49
- Son Güncelleme: 25.08.2021 13:06
Diyarbakır'ın sağlık alanında birçok eksiğini kapatacak olan ve geçtiğimiz yıl arsa tahsisi yapılarak, 2020 bütçesine alınan 1000 yataklı tam teşekküllü Diyarbakır Şehir Hastanesinin ihale aşaması tamamlandı.
Kayapınar ilçesi Talaytepe Mahallesinde 439 dönüm alan üzerine yapılması planlanan Diyarbakır Şehir Hastanesinin 2021 yılı içerisinde temelinin atılması hedeflenirken, hastanesinin yapılması durumunda Şanlıurfa Bulvarı üzerinde bulunan Kadın Doğum ve Çocuk Hastanesinin genel bir hastaneye dönüştürülerek Bağlar İlçe Devlet Hastanesi olması için Sağlık Bakanlığınca ayrı bir çalışma yapılacağı öğrenildi.