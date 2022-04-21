SON DAKİKA: Resmi Gazete'de yayınlandı! Hakimler ve savcıların sosyal medyada uyması gereken kurallar

Sosyal medya ve ağlarda aktif olmasalar dahi hakim ve savcıların kararları, ifadeleri veya davranışlarının dijital dünyada amacından saptırılarak yayılması riski karşısında sosyal medya ve ağ kullanımlarında daha dikkatli ve özenli davranmaları gerektiği de rehberde anlatıldı.