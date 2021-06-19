Türk donanması Atmaca füzesiyle çok daha güçlü! 250 kilometreye kadar ulaşıyor

Veri bağı ile hedef güncelleme, görev iptal kabiliyetine sahip Atmaca'da, atıldıktan sonra hedef değiştirilebiliyor, füze başka bir hedefe yönlendirilebiliyor. Gelişmiş 3 boyutlu rota planlama özelliğine sahip olması dolayısıyla karmaşık, adalardan oluşan bir bölgede adaların üzerinden geçmek, etrafından dolanmak gibi farklı aksiyonlar gerçekleştirilebiliyor.