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Türk donanması Atmaca füzesiyle çok daha güçlü! 250 kilometreye kadar ulaşıyor

Türk savunma sanayisi, Türk Silahlı Kuvvetlerinin ihtiyaçlarını yerli ve milli ürünlerle karşılama yolunda Atmaca gemisavar füzesiyle önemli bir adım daha attı. ROKETSAN tarafından bugüne kadar yapılan 20'den fazla atış ve sürekli geliştirmelerle su üstü harbinde en iyi mühimmatlardan birine ulaşıldı. Kağıt üzerinde 220 kilometre menzile sahip Atmaca gemisavar füzesi, atış testlerinde 250 kilometreye ulaşabildiğini ispatladı. Su sathından seyir gibi önemli bir yeteneğe sahip Atmaca ile 3 metrenin altında seyredilen atışlar gerçekleştirildi.

19.06.2021 12:50 - Son Güncelleme: 19.06.2021 12:52
Türk donanması Atmaca füzesiyle çok daha güçlü! 250 kilometreye kadar ulaşıyor

Türk savunma sanayisi, Türk Silahlı Kuvvetlerinin ihtiyaçlarını yerli ve milli ürünlerle karşılama yolunda Atmaca gemisavar füzesiyle önemli bir adım daha attı.

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Türk donanması Atmaca füzesiyle çok daha güçlü! 250 kilometreye kadar ulaşıyor

Su üstü harbinin en önemli silahlarından birisi olan Atmaca füzesi, Türkiye'nin dışa bağımlılığını azaltmak, Deniz Kuvvetleri Komutanlığının ihtiyaçlarını karşılamak ve milli imkanlarla caydırıcı bir silah geliştirmek amacıyla üretildi.

Türk donanması Atmaca füzesiyle çok daha güçlü! 250 kilometreye kadar ulaşıyor

Atmaca, sınıfındaki en iyi mühimmatlardan biri olarak öne çıkıyor. Kağıt üzerinde 220 kilometre menzile sahip Atmaca, atış testlerinde 250 kilometreye ulaşabildiğini ispatladı.

Türk donanması Atmaca füzesiyle çok daha güçlü! 250 kilometreye kadar ulaşıyor

Veri bağı ile hedef güncelleme, görev iptal kabiliyetine sahip Atmaca'da, atıldıktan sonra hedef değiştirilebiliyor, füze başka bir hedefe yönlendirilebiliyor. Gelişmiş 3 boyutlu rota planlama özelliğine sahip olması dolayısıyla karmaşık, adalardan oluşan bir bölgede adaların üzerinden geçmek, etrafından dolanmak gibi farklı aksiyonlar gerçekleştirilebiliyor.

Türk donanması Atmaca füzesiyle çok daha güçlü! 250 kilometreye kadar ulaşıyor

Farklı platformlardan çoklu hedefte zaman (DToT), aynı platformdan çoklu hedefte zaman (SToT), hedefi ateş altına alma (salvo) yeteneklerine sahip Atmaca, aynı anda birden fazla füzeyi hedefte buluşturabiliyor. Hedefte aynı zamanda buluşmak için Atmaca otonom hız kontrolü gerçekleştirebiliyor.