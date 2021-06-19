Türk donanması Atmaca füzesiyle çok daha güçlü! 250 kilometreye kadar ulaşıyor
Türk savunma sanayisi, Türk Silahlı Kuvvetlerinin ihtiyaçlarını yerli ve milli ürünlerle karşılama yolunda Atmaca gemisavar füzesiyle önemli bir adım daha attı. ROKETSAN tarafından bugüne kadar yapılan 20'den fazla atış ve sürekli geliştirmelerle su üstü harbinde en iyi mühimmatlardan birine ulaşıldı. Kağıt üzerinde 220 kilometre menzile sahip Atmaca gemisavar füzesi, atış testlerinde 250 kilometreye ulaşabildiğini ispatladı. Su sathından seyir gibi önemli bir yeteneğe sahip Atmaca ile 3 metrenin altında seyredilen atışlar gerçekleştirildi.
19.06.2021 12:50
- Son Güncelleme: 19.06.2021 12:52
Veri bağı ile hedef güncelleme, görev iptal kabiliyetine sahip Atmaca'da, atıldıktan sonra hedef değiştirilebiliyor, füze başka bir hedefe yönlendirilebiliyor. Gelişmiş 3 boyutlu rota planlama özelliğine sahip olması dolayısıyla karmaşık, adalardan oluşan bir bölgede adaların üzerinden geçmek, etrafından dolanmak gibi farklı aksiyonlar gerçekleştirilebiliyor.